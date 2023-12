“Boek is uit het leven gegrepen”: vader en zoon brengen samen ‘Ik herinner me’ uit

Patrick Devrome (54), de warme bakker van bakkerij De Zaaier, heeft samen met zijn zoon Jens Devrome (29), een bekende kunstenaar, een nieuw boek klaar. Het werk kreeg de titel ‘Ik herinner me’ en werd opgesierd met prachtige tekeningen. Onlangs werd het boek voorgesteld op de ouderlijke hoeve van Patrick, Het Gaainest in de Amersveldestraat in Zarren. De voorstelling werd opgeluisterd met sfeervolle muziek.

Vader Patrick en zoon Jens brachten samen een eerste boek uit in 2021. Het kreeg de naam Pademiepareltjes, een verzameling van cursiefjes met illustraties van de hand van Jens. “Nu, twee jaar later is het nieuwe boek, een vervolg op Pandemiepareltjes klaar, een schitterend werk dat vraagt om te lezen en te herlezen. Dit boek hebben we opgedragen aan Dorine Vanhoutte, mijn fantastische echtgenote, lieve moeder van Jens, Jolien en Charlien. Ze is ook de beste oma ooit voor onze kleinkindjes”, vertelt Patrick.

“Inspiratie vind ik gewoon in het dagelijkse leven”

“Inspiratie vind ik gewoon in het dagelijkse leven, in alles rondom mij, de kleine dagdagelijkse dingen iets van dichterbij bekeken en tot een verhaaltje of cursiefje verwerkt. Nog altijd zijn de broodrondes een inspiratiebron, daar kom je bij heel wat mensen die eenzaam zijn en hun verhaal willen vertellen, die verhalen raken mijn hart, de emotie blijft hangen en daaruit ontstaat dan een verhaal. In dit boek gaat het vooral over mijmeringen aan vervlogen tijden. Tijdens het nachtelijk bakken luister ik naar muziek. Van Will Tura ben ik grote fan, maar ik luister ook naar Bruce Springsteen, Urbanus… In het boek staan ook daarrond verhalen, net als over de Vredesmolen in Klerken.”

Zoon Jens is een gedreven kunstenaar en stelt tot 15 december zijn werken tentoon in ‘t Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35 in Brugge. Zijn stijl is vooral action painting, abstract art, abstract expressionisme, modern art, art chair, pop art en dergelijke, waarmee hij al een grote bekendheid verwierf. De illustraties voor dit boek maken, was voor Jens iets anders: figuratief tekenen met potlood, maar hij deed het graag.

Cursiefjes

“Schrijven doe ik meestal in de vroege uurtjes op zondagochtend. Mijn oud-leraar André Ghysel leest na. Dat is een grote hulp, want soms schrijf je maar en merk je je eigen foutjes niet. Hij is mijn mentor, manager en vooral een vriend waar ik naar opkijk. Jens kreeg de vrije hand in zijn keuze van illustraties, hij las de teksten en maakte er tekeningen bij die precies uit het verhaal gestapt zijn. Het grootste deel van het boek is geïllustreerd. Aan iedere tekening werkte Jens een week, niet constant maar toch wel iedere dag. Het boek is opnieuw samengesteld uit cursiefjes, uit het leven gegrepen”, vertelt Patrick.

Cover

“Het boek telt 160 pagina’s leesplezier, soms aangrijpend, soms vol humor… Het is een boek dat je op ieder moment van de dag bij de hand kan nemen”, vult André Ghysel aan. “Op de cover staat een tekening die een jonge Patrick laat zien terwijl hij iets in de kerk voorleest, maar de verkeerde tekst bij zich heeft. Ook dit verhaal staat in het boek te lezen. Verder staat er ook een zelfportret van Jens in het boek. Zowel de tekst als de tekeningen zijn waardevol en mooi. Het perfecte eindejaarsgeschenk”, klinkt het bij André.