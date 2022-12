Boek ‘Boerderijen in Sint-Denijs’ is groot succes

De mensen van Heemkundige Kring Amantine hebben opnieuw een boek klaar. In de reeks ‘Boerderijen in Groot-Zwevegem’ stelden ze het vierde deel voor, met de boerderijen van Sint-Denijs als thema. Daarin worden alle vroegere en huidige landbouwbedrijven besproken en in beeld gebracht.

“Onze reeks over de boerderijen kent veel succes en ook dit deel mag op heel wat belangstelling rekenen”, vertelde ons Luc Vanassche, voorzitter van Amantine.

Eerder publiceerde Amantine ook mooie uitgaven over de molens, horeca, steenbakkerijen, textielfabrieken, Zwevegem-Sport, Marcel Kint, Willy Truye, Politie Zwevegem, Knokke 100 jaar onderwijs, Knokke 50 jaar kerk, …

Eerder dit jaar verscheen ook een herziene en duidelijk uitgebreide versie van het boek over de horeca. “Het is ongelooflijk hoeveel er bij ons in de horeca veranderd is in een tiental jaren tijd. Vandaar ook dat we vonden dat een nieuwe versie op zijn plaats was”, aldus Vanassche.

Het boek is een inventaris van de brouwerijen, cafés en eetgelegenheden binnen de grenzen van Zwevegem. “Het werd niet alleen een bijwerking van de informatie tot op vandaag, met tal van nieuwe foto’s, maar bovendien is het een uitgave op beter papier en in kleur.

(GJZ)