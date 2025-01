Boeiend Jaarboek 2024 Erfgoedkring 8460 voorgesteld: “Erfgoed springlevend houden”

Erfgoedkring 8460 heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst in LDC Biezenbilk met trots het elfde jaarboek voorgesteld, boordevol verhalen en onderzoeken uit het rijke verleden van Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke.

“Eind november 2013 staken wij de koppen bijeen om het erfgoed van Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke te promoten en tegelijkertijd de werking van het Romeins Archeologisch Museum (RAM) te ondersteunen. Meer dan een decennium later kunnen wij terugblikken op een bijzonder scala aan activiteiten, een hele reeks publicaties – elf jaarboeken met 95 artikels door 31 auteurs, één gepubliceerde bijzondere uitgave Ons erfgoed, uw erfgoed en nog twee publicaties in de pijplijn –, een heuse prijs als beste heemkundige vereniging van Vlaanderen en de oprichting van onze beeldbank.”

“Dankzij de jaarboeken werden al ruim 1.200 bladzijden lokale geschiedenis beschreven die anders grotendeels verloren zouden zijn gegaan. Wij mogen met z’n allen eventjes op de borst kloppen. Wij danken trouwens ook de stad Oudenburg voor hun steun de afgelopen jaren”, vertelt voorzitter Koenraad Blontrock (55).

Schatkamer

“Het jaarboek 2024 is wederom een schatkamer vol nieuwe, boeiende bijdragen”, gaat Koenraad verder. “Artikels zoals Thuis op het bolwerk, dat de socio-economische dynamiek van het fort van Plassendale tussen 1583 en 1783 belicht, en Pieter de Clerck: van weesjongen in Oudenburg tot stamvader van Brugse adel zijn alvast prachtige verhalen. Ook de geschiedenis van de post in Oudenburg, het klokkenspel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, alsook een Oudenburgse kijk op de criminele registers van het Brugse Vrije van de achttiende eeuw krijgen een plaats in deze editie.”

Koenraad Blontrock benadrukt de waarde van het jaarboek en kijkt trots terug op de groei van de erfgoedwerking. “Het is fantastisch om te zien hoe het erfgoed van Oudenburg en omgeving steeds meer tot leven komt dankzij jarenlang onderzoek en de bijdragen van gepassioneerde auteurs. Dit jaarboek is een waardevol instrument om ons verleden te bewaren en te koesteren.”

Naast het jaarboek 2024 heeft Erfgoedkring 8460 vorig jaar een gevarieerd programma afgewerkt met onder meer een voordracht van Werner Peene over migratie in de middenkust tijdens de 16de eeuw. In maart werd de lente ingezet met een workshop over het enten van perenbomen. Bij deze samenwerking met Tuinhier Oudenburg lag de nadruk vooral op oude rassen zoals de Beurré Chaboceau en de Saint Rémy.

Wandelingen

Naast tal van andere activiteiten werden in september twee wandelingen georganiseerd in samenwerking met de dienst cultuur waaraan maar liefst 150 geïnteresseerden deelnamen.

De wandelaars traden in de voetsporen van bouwheer Charles Pil (1867-1949). Deze West-Vlaamse architect begon zijn loopbaan in Oudenburg en realiseerde in de stad enkele eclectische woningen die vandaag nog steeds opvallen in het straatbeeld.

Onder het motto In de hemel is geen bier, daarom drinken we het hier gingen een veertigtal liefhebbers samen naar Ichtegem. Ze waren getuigen van de gedrevenheid van de brouwersfamilie Strubbe, actief sinds 1831. De overdracht van de nodige knowhow levert na zeven generaties unieke streekbieren op. Na een leerrijke rondleiding volgde een gesmaakte degustatie.

Lidmaatschap

Leden van de erfgoedkring ontvangen het jaarboek gratis en kunnen zich inschrijven voor activiteiten via een flyer die beschikbaar is in het RAM. Voor wie nog geen lid is, biedt Erfgoedkring 8460 een lidmaatschap aan voor 25 euro per jaar, inclusief het jaarboek. Daarnaast is het boek ook te koop bij verschillende verkooppunten, zoals CC Ipso Facto, de bibliotheek en drankhandel Van Loocke.

Met deze publicatie slaagt Erfgoedkring 8460 er opnieuw in om het verleden van de regio tot leven te wekken en het cultureel erfgoed van Oudenburg en omliggende deelgemeenten op een toegankelijke manier te bewaren voor toekomstige generaties.

(SVE)