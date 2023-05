Bob Jonckheere uit Bekegem plant samenkomst met 253 familieleden bij voorstelling stamboomboek

Een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de 29 kinderen van grootvader Leopold Jonckheere, leidt Bob Jonckheere (64) naar drie ontdekkingen: de betongieterij die Leopold in de jaren ’30 uit de grond stampte in het centrum van Bekegem, de vier betonnen kapelletjes rond de Sint-Amanduskerk en de 29 kinderen en 253 nakomelingen. Hij hoopt dat er velen aanwezig zullen zijn op de reünie op zondag 18 juni, waar hij officieel het stamboomboek aan de familie zal presenteren. En….. het is heus een boeiend naslagwerk geworden.

“Ik ben al een tijdlang bezig met het stamboomboek van de familie Leopold (Pol) Jonckheere, mijn grootvader, die leefde van 1874 tot 1942 in Bekegem”, steekt kleinzoon en gewezen commissaris van politie Robert (Bob) Jonckheere, wonende in de Bevrijdingsweg in Bekegem van wal.

“Het is een groeiproces van lange adem, maar mijn nieuwsgierigheid en interesse groeide door het feit dat mijn grootvader Leopold, vader was van 29 kinderen en mijn grootmoeder Godelieve Devolder, plusmama was van 32 kinderen. En tot mijn verbazing ontdekte ik dat Pol 253 nakomelingen heeft.

“Verder ontdekte ik dat Pol met zijn kinderen in de jaren 1930-1940 een succesvolle betongieterij uitbaatte pal in het centrum van het dorp in Bekegem, op de hoek van de Watervallestraat met de Dorpstraat. De betongieterij heeft er een 20-tal jaren bestaan en scheerde toen der tijd hoge toppen”, vervolgt Bob enthousiast.

“Eén van de prachtigste verwezenlijkingen waren de betonnen kapelletjes rond de Sint-Amanduskerk ter verering van de patroonheilige. Ze werden geplaatst in de jaren 40 en pas in 2006 bij de renovatie van de dorpskern, vervangen door kunstbeelden van kunstenares Mia Moreaux.

Noodlot slaat toe

Leopold Jonckheere zag het levenslicht op 17 januari 1874 en bracht zijn jeugdjaren door in Zerkegem, waarover helaas niets terig te vinden is. “Geen van zijn kinderen zijn nog in leven, dus nog iets aan de weet komen over die periode, is heel moeilijk om niet te zeggen onbestaande. Ik vermoed dat hij samen met zijn broers gewerkt heeft op het landbouwbedrijf van zijn ouders’, vervolgt Bob.

“Zijn geliefde vond hij in het naburige Bekegem, waar hij op 20 april 1900, in het huwelijksbootje stapte met Elisa Vandamme (°23.10.1875). Ze namen hun intrek op en boerderijtje langs de Kerkweg en hadden een koe en een varken. Het duurde echter niet lang of een eerste kind uit een reeks van tien werd geboren.”

WOI brak uit en het noodlot sloeg toe. “Ja, op 28 juli 1916 overleed Elisa op amper 40-jarige leeftijd. Het elfde kind – Gerarda – was toen net twee jaar. Wat de doodsoorzaak was van zijn vrouw, kon ik niet achterhalen, want het waren toen heel moeilijke tijden. De Duitsers zaten in Bekegem en eisten alles op”, vertelt Bob die er nog aan bijvoegt dat Elisa’s overlijden, toen een heel zware klap was voor het gezin.

Tweede trouwpartij

Leopold hertrouwde twee jaar later, op 8 maart, met de 20 jaar jongere Godelieve Devolder (°07.08.1896), die er jarenlang trouw dienstdeed als dienstmeid. Het echtpaar had samen al vijf kinderen toen ze rond 1923 verhuisden naar de woning in de Watervallestraat, waar ook weiland en een boomgaard deel van uitmaakte.

Eens de kinderen 12 jaar oud waren, moesten ze uit werken gaan en zo het gezin financieel helpen ondersteunen. Na de geboorte van André in 1940, telde het gezin maar liefst 29 kinderen. Vader Leopold was toen 65. Negen kinderen stierven bij of kort na de geboorte. Albert, de vader van Robert (Bob in de volksmond) werd geboren uit de trouwpartij met Godelieve en stierf op 63-jarige ouderdom op 9 december 1993.

Dat er in opzoekingen heel veel tijd kruipt hoeft nauwelijks gezegd. Bob ging te rade bij de kinderen van de oudste kinderen van grootvader Leopold, wat tal van ontdekkingen opleverde. Zo ondermeer dat Leopold samen met zijn kinderen tussen 1930 en 1940 en betongieterij runde pal in het centrum van het dorpje Bekegem. Die lag op de hoek van de Watervallestraat en de Dorpstraat.

“Ze maakten er onder andere grafzerken, riolen, palen, waterputten en beelden, waaronder de vier wondermooie kapelletjes rond de Sint-Amanduskerk van de jaren ‘40, die helaas in 2006 bij de dorpskernvernieuwing plaats moesten ruimen voor kunstbeelden”, geeft Bob nog mee. “Pas nu begrijp ik ook waarom de mensen altijd zeggen dat de Jonckheeres geboren werden met een truweel in de hand.”

Leopold overleed op 24 september 1942 op de leeftijd van 68 jaar aan de gevolgen van maagkanker. Godelieve hertrouwde op 9 september 1943 met weduwnaar Jerome Synaeve, die ook drie kinderen had en waarmee het hoofdstuk betongieterij werd afgesloten.

Prachtig stamboomboek

De geschiedenis van de familie Jonckheere werden door Bob neergepend omdat de jongste generatie familieleden de kans zouden krijgen de familiegeschiedenis verder bij te houden. Het familieboek, want zo noemt Bob het stamboomboek, gekruid met heel veel foto’s, staat bol van de herinneringen en zal voor heel velen een kennismaking zijn met de familiegeschiedenis.

Op zondag 18 juni om 10.30 uur organiseert Bob een samenkomst voor de familieleden in zaal De Kouter in Bekegem, waar ze het boek kunnen inkijken en vooral om elkaar na een heel lange tijd opnieuw in de armen te kunnen nemen. Bob hoopt dat hij via dit artikel ook de nakomelingen kan bereiken van wie hij het adres niet heeft.

(EV)