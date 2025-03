Blankenbergse historicus Vincenzo De Meulenaere schrijft boek over ‘verdwenen Versailles van België’

Op zaterdagvoormiddag 22 maart nodigt Willemsfonds Blankenberge uit voor de voorstelling in première van het boek Coudenberg, Het verdwenen Versailles van België van de Blankenbergse historicus Vincenzo De Meulenaere. Het boek verscheen pas op 3 maart maar staat momenteel al in de top-tien bestsellers van Standaard boekhandel.

Auteur Vincenzo De Meulenaere, historicus en Blankenbergenaar, stelt in primeur zijn pas verschenen publicatie voor. In Coudenberg. Het verdwenen Versailles van België beschrijft hij de bewogen geschiedenis van dit Brusselse paleis waarin eeuwenlang wereldgeschiedenis geschreven werd. Het Coudenberg ontstond in de elfde eeuw en zag tal van grote namen uit de geschiedenis passeren: van Filips de Goede over Margaretha van Parma tot Maximilian II Emanuel van Beieren. De legendarische keizer Karel V er deed troonsafstand in de schitterende Aula Magna. Het prachtige park, de vele kunstschatten en de prachtig ingerichte kamers trokken tal van gekroonde hoofden en edellieden naar Coudenberg. Tot een brand door een paar kaarsen in 1731 een einde maakte aan dit indrukwekkende paleis… De auteur neemt je mee doorheen de geschiedenis van de residentie en laat je kennismaken met de vele kleurrijke figuren die van het paleis hun thuis maakten. Het lijvige werk van 276 pagina’s is een absolute parel boordevol geschiedkundige weetjes. Na de voorstelling is het boek te koop en signeert de auteur. Zaterdag 22 maart om 10.30 uur bij VLC Noorderlicht, J. Vande Puttelaan 1. Gratis toegang mits vooraf inschrijven via blankenberge@willemsfonds.be

Lees hier een gesprek met Vincenzo De Meulenaere.