Blankenbergenaar Angelo Tijssens genomineerd voor Bronzen Uil

De zes genomineerden voor De Bronzen Uil 2023, de jaarlijkse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige debuut, zijn donderdag bekendgemaakt. Een van hen is de naar Antwerpen uitgeweken Blankenbergenaar Angelo Tijssens.

Cultuurorganisatie Willemsfonds en het Algemeen-Nederlands Verbond, die de prijs uitreiken, maakten de zes genomineerden bekend: De Nederlanders Maral Noshad Sharifi met Citroeninkt, Gijs Wilbrink met De beesten, Ramy El-Dardiry met Tussen morgenzee en avondland en Jante Wortel met Weerlicht en de Belgen Angelo Tijssens met De Randen en Lieven Stoefs (Leuven) met Peninsula.

Verleden overstijgen

De Bronzen Uil 2023 wordt uitgereikt in de Minardschouwburg in Gent op zaterdag 25 november ter gelegenheid van Het Betere Boek.

In De Randen schetst Tijssens fragmenten uit het leven van een kind dat wordt getekend door angst, een adolescent die zijn driften ontdekt en een man die geen liefde meer durft te vragen. Striemend herkenbaar, pijnlijk mooi, ontvouwt zich daar doorheen de gedachte aan hoe een verleden een heden kan beheersen. Maar ook aan hoe een mens dat verleden kan overstijgen. Geen slachtoffer hóéft te zijn.

Daarover vertelde hij vorig jaar in De Krant van West-Vlaanderen: “Het is niet omdat je opgroeit in een bepaalde context, dat je er niet van kunt loskomen en van gedachten kunt veranderen. Ook al klinkt dat gemakkelijker dan het is. Het is mijn job om me te kunnen inleven in een personage, om elementen uit mijn maar ook andermans levens te pikken en in elkaar te puzzelen tot een verhaal. De Randen is ingebed in wat ik ken, maar het blijft fictie.”

Close en Girl

Angelo Tijssens is ook bekend als coscenarist van de films Girl en Close (van Lukas Dhont), waarvoor hij eerder dit jaar onder meer de Cultuurprijs van de stad Blankenberge en een Ultima in de wacht sleepte.