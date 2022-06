Bijzondere vaderdag voor burgemeester Claude Croes in Deerlijk

Stephaan Croes, de vader van burgemeester Claude Croes, krijgt zondag een bijzondere Vaderdag. Hij is 80 jaar en een boek met 80 van zijn tuinweetjes ligt in primeur klaar tijdens de opendeurvoormiddag in de tuin van de burgemeester.

Stephaan is tuinman in hart en nieren. “Veel mensen vroegen mij al langer naar het op papier zetten van allerhande tips en weetjes uit de moestuin. Mijn zoon Claude overtuigde mij dit aan te pakken en combineerde het met tal van andere gegevens en getuigenissen. Het boek kreeg vorm en wordt op Vaderdag voorgesteld aan de leden van Tuinhier.”

Burgemeester Croes is met dit boek niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar stelde hij in coronatijd een boek samen over afscheid nemen. “Ik zet graag iets op papier en het kriebelde al een tijd om mijn pa als fervent tuinman in de kijker te stellen. De 80 weetjes (groot en klein) vormen het uitgangspunt. Daarnaast unieke recepten van mijn overleden ma Jenny. Het derde deel bestaat uit getuigenissen van Deerlijkenaren die van zijn tuinraad genieten.”

Boordevol tips

Stephaan ontwikkelde al zes eigen tomatensoorten en laat er vrienden en kennissen van genieten. “Er is zelfs een oranjegele soort bij. In het boek vertel ik ook dat beginnende tuinders op een kleine oppervlakte moeten werken en het aantal soorten groenten moeten beperken. Een andere tip is om bij het zaaien van peterselie of prei er in de rij hier en daar een zaadje radijs tussen te leggen.”

“Dit ontkiemt sneller en zo kan men de rij makkelijk vinden. Erwten dien je een dag in het water te leggen vooraleer je ze plant, bonen niet. Het spreekwoord zegt dat een boon in het zand een boon in de hand is.” Het boek telt 112 bladzijden en bevat veel foto’s.

“Het is een boek voor mensen die houden van de natuur, voor mensen met groene vingers, een werkboek voor keukenpieten en culinaire genieters”, aldus Claude Croes.

“Het kost 24.95 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de plaatselijke afdeling van Tuinhier. Het is te koop bij bestuursleden, bij Stephaan Croes en in de dagbladhandel Bib in de Harelbekestraat.”

