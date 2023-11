Bieke Vanlaeken stelt nieuw boek ‘Dropped’ voor: “Liefde voor lezen bijbrengen”

De bib van Zwevegem werd onlangs met een boekenbeurssausje overgoten. Bieke Vanlaeken stelde er haar zevende boek ‘Dropped’ voor. Naast acteren, regisseren en zingen schrijft ze ook.

Bieke is leerkracht Nederlands en godsdienst, maar een creatieve duizendpoot die acteert, regisseert, zingt en schrijft. Ze houdt ervan om haar passie voor theater door te geven aan kinderen en jongeren. Dit doet ze vooral via workshops.

In 2016 nam ze afscheid als toneellesgeefster bij de Deerlijkse jeugd maar in Zwevegem is ze nog altijd actief. Dit jaar zorgde ze voor een primeur met het eerste schrijfkamp in samenwerking met de jeugddienst van Zwevegem.

Als auteur zette ze haar eerste stappen met het schrijven van theaterstukken voor de jeugd. Daarnaast deelt ze op haar blog ‘Slaapverhaaltjes’, geregeld voorleesverhalen. Steeds met hetzelfde doel voor ogen: zoveel mogelijk kinderen en jongeren de liefde voor lezen en schrijven bij te brengen.

In 2019 bracht ze haar eerste boek uit, ‘Helena’. Tijdens de coronaperiode schreef ze twee boekjes in haar reeks ‘Zotgevallen’. Ondertussen is deze reeks met vier boeken, afgerond. In 2020 kwam ‘The Nerd Academy’ uit en nu ligt ‘Dropped’ in de rekken.

Onbewoond eiland

Het verhaal gaat over negen jongeren die op reis vertrekken met het vliegtuig. “Een vliegtuig dat echter zijn bestemming nooit zal bereiken. Een onbewoond eiland lijkt redding te brengen, maar niets is wat het lijkt. Het ene mysterie volgt het andere op. Ze gaan op zoek naar antwoorden, maar vinden steeds meer vragen… En het wordt nog erger. Komen ze ooit weer thuis?”, licht Bieke een tipje van de sluier. “Dropped is een spannend verhaal vol avontuur en mysterie voor jongeren vanaf 12 jaar.”

Bieke Vanlaeken weet als geen ander hoe ze de magie van verhalen tot leven kan brengen. Haar boeken zijn niet alleen vermakelijk, ze dragen ook bij tot de persoonlijke groei en verbeelding van jonge lezers.

Dropped werd uitgegeven door Phoenix Books en is verkrijgbaar in de boekhandel tegen 16,98 euro.