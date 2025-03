Bibliotheekploeg stelt mooi programma samen voor jonge lezers: “Beleef een fijne ‘tijd’ tijdens de jeugboekenmaand”

Tussen 1 en met 31 maart is het weer tijd voor de Jeugdboekenmaand en ook in de bibliotheken van Ichtegem en Eernegem wordt dit gevierd. Het thema ‘tijd’ staat in deze editie centraal. De bibliotheekploeg heeft een fantastisch programma samengesteld zodat alle jonge boekenliefhebbers een fijne ‘tijd’ kunnen beleven.

“Naar jaarlijkse traditie neemt ook onze bibliotheek deel aan de Jeugdboekenmaand”, zegt schepen bevoegd voor de bib, Tina Ledaine. “Naast een aantal gratis activiteiten voor jonge kinderen, verwelkomen we ook heel wat klassen tijdens auteurslezingen van kleppers zoals Mark Tijsmans, Pieter Gaudesaboos, Kamiel De Bruyne, Mathilda Masters en Sylvia Vanden Heede”.

Tijdens de jeugdboekenmaand worden ook gezellige voorleesmomenten georganiseerd voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Deze vinden plaats op vrijdag 14 maart en vrijdag 28 maart in Ichtegem en op vrijdag 21 maart en woensdag 2 april in Eernegem, telkens van 18 tot 19 uur. Het is gratis, maar inschrijven is verplicht via ichtegem.bibliotheek.be.

Escapegame

Kinderen vanaf 9 jaar kunnen zich dan weer uitleven in een speciale escapegame: los de raadsels op, kraak de codes en baan je al puzzelend een weg door het spel. Combineer deze leuke uitdaging met een bezoekje aan de bib en ontdek zo de ruime boekencollectie met voor elk wat wils.

“Jonge lezers kunnen ook deelnemen aan de leesjury die het beste boek bepaalt”

Niet alleen tijdens de jeugdboekenmaand trekt de bib de kaart van jongeren. “Jonge lezers kunnen ook deelnemen aan de Leesjury, waarbij ze per leeftijdscategorie mee kunnen bepalen wat het beste kinder- en jeugdboek van Vlaanderen is en er is CoderDojo waarbij kinderen leren programmeren en websites bouwen. Ieder jaar komt ook de Sint op bezoek, wordt er een activiteit rond Halloween georganiseerd en tijdens de Voorleesweek komen bekende en minder bekende Ichtegemnaars voorlezen voor onze jonge bezoekers”, weten Eva De Rous en Floremie Dekeyser van de bibliotheek. Ook klassen zijn het hele jaar door welkom. Voor hen stellen medewerkers boekenpakketten samen en worden bekende auteurs uitgenodigd.