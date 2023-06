Bibliotheek Wingene zet de zomervakantie in met leuke acties

De bibliotheek van Wingene zet de zomer in vol speel- en leesplezier. Via ‘Schatten van Vlieg’ wil men de vele inwoners warm maken om ook tijdens de zomermaanden naar de bibliotheek te komen. Er is ook de actie ‘Bestemming: bib!’ en een fotowedstrijd.

Tijdens de grote zomervakantie vindt er een avontuurlijke speurtocht plaats in de bib waarbij kinderen tot aan de leeftijd van 12 jaar ‘Schatten van Vlieg’ zoeken. “Het thema van dit jaar is ‘voelen’”, vertelt bibliothecaris Christine Fransoo. “Er staan een heleboel leuke denk en doe-opdrachten klaar. We hebben daarbij ook extra aandacht voor de allerkleinsten. Voor hen zijn er aparte opdrachten.”

Aan de balie krijgen de deelnemende kinderen een iPad en vervolgens trekken ze ongeveer een uurtje zelf of onder begeleiding op ontdekkingstocht. De grote vraag is wie er over het blotevoetenpad durft te stappen?

Iedereen prijs

“Schatten van Vlieg is een niet te missen vakantie-uitstap in eigen gemeente”, vult Brecht Warnez, schepen van Cultuur en Bibliotheek aan. “In onze schatkist zit voor iedereen een leuke prijs. Bovendien dingt elke deelnemer ook mee naar de hoofdprijs van de nationale wedstrijd. Dit jaar is dat een uniek familieweekend waarbij je een weekend lang een oldtimer camper ter beschikking krijgt en leuke stops maakt bij onder andere Bokrijk en C-mine. Vorig jaar kwamen de nationale hoofdwinnaars uit Wingene na het zoeken en vinden van Schatten van Vlieg in de bib. Hopelijk kunnen we dat dit jaar een keer herhalen.”

Op reis naar de bib

‘Bestemming: bib!’ is een aanvullende actie voor jonge lezers tussen 3 en 18 jaar. “De bib als reisbestemming? Dat kan”, legt bibliothecaris Christine Fransoo uit. “Jonge lezers kunnen in de bib een reispas afhalen met vier bestemmingen op, waar ze telkens een boek bij zoeken.” De deelnemers worden uitgedaagd om tijdens de zomervakantie vier boeken te lezen. Voor elk gelezen boek krijgen ze een stempel in hun reispaspoort. Op vertoon van een vol reispaspoort mogen deelnemers een prijs uitkiezen uit de zomerse prijzenkast. Iedere deelnemer krijgt ook een leuke draagtas en een staaltje zonnecrème.

De bibliotheek gaat deze zomer op zoek naar de mooiste landschaps- en reisfoto’s. Alle foto’s van landschappen dichtbij of iets verderaf zijn welkom. Stuur jouw zomerse foto door naar bibliotheek@wingene.be en vermeld de plaatsnaam van het landschap. Het bibliotheekteam toont alle ingezonden foto’s op het grote scherm en kiest elke week één foto uit. De inzender wordt beloond met een gratis boek naar keuze uit de Bib Batjes-hoek. De wedstrijd loopt nog tot half december.