Bibliotheek viert honderdste verjaardag met boeiende expo

De bibliotheek van Gistel in de Warandestraat viert haar honderdste verjaardag. Een mooi jubileum, maar de coronapandemie verpest het verjaardagsfeest… een beetje. Want ook al zijn verschillende activiteiten afgelast, toch kan je er een kijkje nemen naar een boeiende expo.

In december 1921 zag de bib het levenslicht, onder impuls van onderpastoor Hector Degrijse. Hij voelde de noodzaak om een parochiale boekerij op te richten. De bibliotheek was in de beginperiode gehuisvest in het stadhuis en verhuisde pas later naar het parochiaal centrum. De eerste bibliothecaris was Alice Garmyn-Steelandt, opgevolgd door inspecteur Arthur Janssens en daarna Oskar De Smedt.

Onder zijn mandaat werd het in 1982 erkend als plaatselijke openbare bibliotheek onder beheer van een vzw. Het stadsbestuur werd ontlast om zelf een bibliotheek op te richten en moest alleen instaan voor de collectie. Onder impuls van de raad van bestuur werd er 20 jaar lang in november een boekenbeurs georganiseerd.

Volwaardige leeszaal

In september 1987 werd Veerle Vandenbussche – die al sinds maart 1986 bibliotheekassistente was – aangesteld als bibliothecaris. “Mijn papa Richard was voorheen ook bibliothecaris van Eernegem”, glundert Veerle. “Hij heeft de passie voor boeken en literatuur dus doorgegeven.”

De bibliotheek breidde verder uit en kreeg een derde lokaal in 1989 zodat er een volwaardige leeszaal ingericht kon worden. Domein Ter Elst werd aangekocht en sinds 15 december 1995 is de bibliotheek gehuisvest in de villa die in 1995 en 2003 werd uitgebreid tot de huidige ruimte. In 1996 startte de bib met leesgroepen voor verschillende (jonge) leeftijdsgroepen met ondersteuning van vrijwilligers. In 2003 werd de bib uitgebreid met een nieuwe vleugel met vertelzolder en polyvalente ruimte, en meer plaats voor romans, cd’s en dvd-films.

We willen kinderen zo vroeg mogelijk in contact brengen met boeken en lezen

Sinds 2011 mag Gistel zich ook Boekstart-gemeente noemen. Ouders met baby’s en peuters tussen 6 en 15 maanden krijgen een babyboekje en een peuterpakket. “Er worden allerhande initiatieven op touw gezet om kinderen zo vroeg mogelijk in contact te brengen met boeken en lezen”, benadrukt Vandenbussche.

“De bibliotheek evolueerde de voorbije 25 jaar tot een echte ontmoetingsplaats met kranten in de leeszaal, drukbevolkte verwendagen, lezingen, leesjurygroepen, leesgroep voor volwassenen en ga zo maar door. Ook op educatief vlak blijven we niet achter: klasbezoeken voor klein en groot, voorleesmomenten, workshops voor digibeten, inzetten van digidokters voor hulp bij digitale vragen. Voor de toekomst is het nog uitkijken naar zelfuitleenbalies waarbij de klanten zelf hun materialen in- en uitscannen”, zegt Veerle nog.

De honderdste verjaardag zou aanvankelijk opgeluisterd worden met straattheater en een verwendag, waarop uitgeweken Gistelnaars Bram Slembrouck (Motmot) en Jolien Verstegen (Jacobiens gedaantes in liefde en lust) hun schrijversdebuut kwamen voorstellen.

Expo

“Helaas is die geannuleerd wegens de coronapandemie. Maar nog tot 30 december kan je in de bib terecht voor een mooie tentoonstelling. Daarbij tonen we foto’s uit de oude doos en registers. Want vroeger werd elke uitleenbeurt met de hand genoteerd. We hopen op die manier toch onze verjaardag in de kijker te zetten.”