Bibliotheek verhuist en gaat drie weken dicht

Zaterdagavond 5 maart ging de deur van de bibliotheek van Kortemark definitief op slot. Tenminste toch op de huidige locatie want de nieuwe bibliotheek, in de al even nieuwe Mouterij, heropent over precies drie weken.

Om alles vlot te laten verlopen is de bibliotheek dus gesloten van maandag 8 tot en met zaterdag 26 maart. Tijdens de sluitingsperiode is het niet mogelijk om materialen in te leveren, maar geen nood: de inleverdatum wordt automatisch verlengd tot na de heropening.

Zaterdag 26 maart kan je voor een rondleiding terecht in de Mouterij, zoals het gloednieuwe gebouw heet, waar behalve de bibliotheek ook de dienst Vrije Tijd zal gevestigd zijn.

Voor deze rondleiding met animatie en streekproductenmarkt moet wel vooraf worden ingeschreven. Een eerste uitleen in de bib kan echter pas – je leest het goed – op zondag 27 maart tussen 10 en 12 uur, voor de gelegenheid met koffie en ontbijtkoeken!