Bibliotheek van Moorslede sluit hele maand februari wegens herinrichting

De bibliotheek van Moorslede sluit de ganse maand februari en ondergaat in die periode een serieuze make-over. “De bib wordt kindvriendelijker en we creëren langs de voorzijde ook een huiskamersfeer. We evolueren van een bibliotheek naar een kenniscentrum waar ontmoeting centraal staat”, aldus bibliothecaris Luc D’haene.

Een opeenvolging van rekken vol boeken. Dat is momenteel de bibliotheek van Moorslede. Maar daar komt binnenkort verandering in. “De bib krijgt een heuse make-over en wordt straks een ontmoetingsplek en een kenniscentrum. Iets wat ze in Roeselare met ARhus bijvoorbeeld al enkele jaren hebben”, aldus bibliothecaris Luc D’haene. Hij maakt zich op voor een maand vol veranderingen. De Moorsleedse bib sluit van 1 tot en met 28 februari voor grootse werken. “Zo maken we een gat in een van de muren en creëren we daar waar nu de personeelsruimte is een stille ruimte. Ideaal voor bijvoorbeeld blokkende studenten.” Vooraan het gebouw komt een ontmoetingsplek waar ook plaats is voor infosessies. “Onder andere met comfortabele zetels en salontafels creëren we een huiskamersfeer.”

De bib wordt straks ook een pak kindvriendelijker. De allerjongsten kunnen zich er volop uitleven in een speelhuisje of in een tipi. “Maar we vergeten ook de boekenlezers niet. Meer naar de achterzijde van het gebouw toe voorzien we nog steeds een grote hoeveel aantrekkelijk gepresenteerde boeken”, aldus de bibliothecaris. Tijdens de sluiting van de bib in Moorslede zet de gemeente extra in op de bib van Dadizele. “Die blijft natuurlijk in februari wel open en onze bibmedewerkers zullen er ook meer aanwezig zijn. Op woensdag van 12.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur kunnen alle bezoekers van Moorslede ook daar terecht. Alle materialen in de collectie van de bibliotheek van Moorslede kan men in februari ook aanvragen en afhalen in Dadizele”, aldus bibliotheekschepen Nessim Ben Driss (Visie).