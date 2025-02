Bibliotheek Lichtervelde organiseert opnieuw de Jeugdboekenmaand

Van zaterdag 1 tot maandag 31 maart wordt in de bibliotheek van Lichtervelde de Jeugdboekenmaand georganiseerd met tal van activiteiten. Een terugkerend item is de populaire leesmeter.

“Aan de gevel van de bib wordt de leesmeter opnieuw geïnstalleerd. Vorig jaar was de leesmeter een succes”, zegt bibliothecaris Luc Haeghebaert.

“Kinderen die een boek gelezen hebben, mogen een balletje versieren en daarna in die meter gooien. Bedoeling is om die meter zo vol mogelijk te krijgen. Ook de speciaal ontworpen vlaggen voor de Jeugdboekenmaand zullen weer op diverse plaatsen wapperen. Aan de gevel van de bib komt aan beide kanten een in het oog springende banner.”

In de bibliotheek wordt een stand met boeken rond het thema opgesteld en een stand met heel wat nieuwe jeugdboeken. “Daarnaast wordt een spel georganiseerd met foto’s uit vroegere tijden die gelinkt moeten worden aan de hedendaagse foto van hetzelfde zicht. Hiervoor wordt het boek Vroeger was het anders met foto’s van Durand Van Colen gebruikt. Op diverse plaatsen in de bib zullen klokken te zien zijn en op de ramen worden spreuken met het thema tijd geschreven.”

Lichte stijging lezers

“Als gadget krijgen de bezoekers een speciaal ontworpen bladwijzer, dit zolang de voorraad strekt. Aan de balie loopt een dobbelspel om in zo kort mogelijke tijd twee zessen te gooien. Daar wordt een meter geïnstalleerd waarop deze tijden te zien zijn. In het kader van de samenwerking met de lagere scholen komen Elvis Peeters en Bavo Dhooge langs, twee jeugdauteurs”, aldus Luc.

Het aantal leners in de bibliotheek blijft de laatste jaren lichtjes stijgen. “In 2022 waren er 1.253 ontleners, in 2024 waren dat er 1.299, 84 % van hen zijn Lichterveldenaren. De uitleningen zelf stegen in 2024 met 28,8 % bij de volwassenen. Het populairste boek in 2024 was Atlas uit de reeks van De Zeven Zussen van Lucinda Riley, bij de jeugd was vooral De waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen van Andy Griffiths populair”, besluit Luc Haeghebaert.