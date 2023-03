Bibliotheek is weer open na ingrijpende verbouwingen

Na een maand van serieuze verbouwingswerken opende de bibliotheek in Moorslede woensdag opnieuw de deuren voor het grote publiek. De bib onderging een ware metamorfose.

Terwijl de bib in Moorslede vroeger vooral een opeenvolging van rekken vol boeken was, hoopt de gemeente er voortaan een plaats van ontmoeting van te maken. “In het achterste gedeelte van de bibliotheek vinden de bezoekers nog steeds de vele boeken terug, vooraan hebben we een ruimte gecreëerd waar beleving centraal staat. Daar kunnen bijvoorbeeld workshops georganiseerd worden, maar kunnen bezoekers ook terecht voor het lezen van een krant of een boek”, aldus bevoegd schepen Nessim Ben Driss (Visie).

Beperkte middelen

De voormalige personeelsruimte werd omgebouwd tot een stille ruimte waar bijvoorbeeld studenten terecht kunnen. “De medewerkers bevinden zich voortaan verspreid in de bibliotheek, ten midden van de bezoekers. Ik denk dat we mogen zeggen dat we met beperkte middelen tot een heel mooi eindresultaat zijn gekomen. De opfrissing heeft ervoor gezorgd dat de bib opnieuw een modern imago heeft”, aldus schepen Nessim Ben Driss. (BF)

De bibliotheek is sinds woensdag 1 maart geopend voor het grote publiek. De officiële opening is voorzien op vrijdag 17 maart.