Bibliotheek-infopunt in Oostkamp is na renovatiewerken opnieuw geopend: “Extra openingsuren zonder personeel”

De werken aan Bibliotheek-infopunt in Oostkamp zijn afgerond. Op dinsdag 30 mei opende Bibliotheek-infopunt opnieuw de deuren voor zijn bezoekers. Er valt heel wat nieuws te ontdekken, zoals het leesparadijs voor de jeugd, het gezellige leescafé en de vernieuwde inkombalie.

De werken aan Bibliotheek-infopunt, de hoofdbib van Oostkamp in de Kapellestraat, zijn afgerond. Door in te stappen op het systeem van Open+, biedt de gemeente een nog ruimere dienstverlening in Bibliotheek-infopunt aan. Naast de nieuwe bemande openingsuren, zijn er voor de vaste gebruikers extra openingsuren zonder personeel. Zo is Bibliotheek-infopunt elke dag open van 7 tot 22 uur.

Een nieuw systeem betekent nieuwe afspraken, die worden opgenomen in een aangepast gebruikersreglement. Deze aanpassing werd voorgelegd aan de Gemeenteraad van 25 mei en goedgekeurd met enige tegenzin van Geert Vercruysse van Groen, die vindt dat de onbemande openingsuren geen meerwaarde bieden.

“De bibliotheek van Oostkamp was al in 2006 een voorloper met de invoering van de digitale boekenkast, het Delphi-systeem, waardoor het personeel meer tijd beschikbaar kreeg voor het ondersteunen van de klanten en voor collectievorming en het organiseren van activiteiten. Zelfscan is intussen alomtegenwoordig en de verwachtingen van mensen veranderen.

“In Oostkamp willen we onze dienstverlening aanpassen aan de hedendaagse behoeften. We denken bij een bibliotheek dan onder meer aan ruimere openingsuren, waar niet altijd personeel aanwezig hoeft te zijn. Met Open+ bieden we een oplossing. We voorzien uiteraard nog steeds een breed aanbod aan openingsuren mét personeel, maar er zijn aanvullend ook uren waarop geen personeel aanwezig is.”

“Zo kunnen mensen die zich overdag moeilijk kunnen vrijmaken, toch ook even rondneuzen op zoek naar het goeie boek. Zo evolueren we mee met onze tijd voor wie dat nodig heeft, maar blijven we ook de standaarddienstverlening aanbieden die mensen van Oostkamp gewoon zijn”, besluit burgemeester Jan de Keyser.

(GST)

Meer info: www.oostkamp.be