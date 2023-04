Bibliotheek Ieper en Beeldkwartier vzw presenteren… Word zelf stripfiguur!

Op zaterdag 24 juni, tussen 13 uur en 16 uur, komen bekende en minder bekende striptekenaars live tekenen in de bibliotheek van Ieper. Onder andere Lectrr, Kim Duchateau, Charel Cambré, Serge Baeken, Stedho, Karolina Szejda en Luc Cromheecke bevestigden ondertussen al hun aanwezigheid.

Bibliotheek Ieper is op zoek naar modellen (m/v/x), ouder dan 16 jaar, die zichzelf die namiddag willen laten vastleggen op papier. Elke striptekenaar kiest zelf op welk medium hij tekent (papier, schildersezel, digitaal…). De tekeningen worden na iedere sessie meteen uitgehangen in de bibliotheek. Het model krijgt de digitale versies van zijn/haar portret doorgestuurd. Iets voor jou? Schrijf je dan in voor 1 juni via deze link.

De tekenaars maken zelf een selectie uit de inzendingen. De uitverkorenen worden tegen midden juni op de hoogte gebracht.

Striptekenaars in de kijker

Je kan de striptekenaars live aan het werk zien tussen 13 en 16 uur. Daarnaast voorziet de bibliotheek een kleine tentoonstelling van het werk (foto’s, tekeningen, strips…) van de striptekenaars. Er is geen signeermogelijkheid. De Neerstad bruist die dag trouwens van creativiteit: dé Academie verwelkomt je op een feestelijke opendeurdag.