Bibliotheek Ieper blikt terug op jaar van verandering: bijna 180.000 bezoekers in 2024

Het voorbije jaar was een bijzonder jaar voor de Ieperse bibliotheek: een herinrichting, de viering van 15 jaar Neerstad en een stijgend aantal bezoekers.

In 2024 kreeg de bib een volledige herinrichting naar aanleiding van de verhuis van het spelmateriaal. De opstelling van de collectie werd aantrekkelijker gemaakt en de bib werd nog meer een laagdrempelige ontmoetings- en leerplek. “Een huzarenstuk, zeer vlot uitgevoerd dankzij een fantastisch team en de collega’s van de technische dienst”, klinkt het. “In juni vierden we 15 jaar Neerstad tijdens Downtown, een feestelijk weekend samen met Stadsarchief Ieper en dé Academie. De bib mocht jullie verwelkomen op een van de vele activiteiten, van de Poëzieweek over de Jeugdboekenmaand tot Uitgelezen Iepers. De bibliotheekwerking in Elverdinge kreeg een nieuwe stek in Home Vrijzicht en de gevangenisbibliotheek kon opnieuw starten na de verbouwingswerken.

Sprekende cijfers

De hoofdbib mocht een kleine 180.000 bezoekers verwelkomen, dat is opnieuw iets meer dan het jaar voordien. “Er kwamen zo’n 100 klassen over de vloer voor een klasbezoek of Bibquest en de bib ging zelf langs in de Ieperse scholen met 405 boekenkoffers, goed voor meer dan 12.000 boeken tot in de klassen. De leners namen heel wat mee naar huis. Op het einde van het jaar staat de teller op ongeveer 270.000 uitleningen; dat betekent gemiddeld 700 per dag. Het lenersaantal is dit jaar ook gestegen naar meer dan 10.000 leners.”

Koningin van de volwassenen fictie

Lucinda Riley blijft de koningin van de volwassenen fictie. Ze neemt opnieuw de volledige top 3 in beslag met helemaal bovenaan haar laatste boek Atlas. Verder gingen Mélissa Da Costa en Lize Spit vlot de deur uit dit jaar. Bij de non-fictieboeken voor volwassenen blijven de kookboeken van Sandra Bekkari populair, net als de boeken van Nina Mouton en Bart Van Loo.

Geronimo Stilton

Bij de jeugd staat de Fantasia-reeks van Geronimo Stilton net als vorig jaar bovenaan. “Ook de Waanzinnige Boomhut-reeks, de Harry Potter-boeken en Roald Dahl werden in 2024 gretig meegenomen. In de young adult-afdeling zien we dat De Hongerspelen-reeks vorig jaar het meeste werd meegenomen.”

Strips en films

Er werden in 2024 ook heel wat jeugdstrips ontleend: The Champions, Boes, Wielergek en Kiekeboe waren het meest gegeerd. Oppenheimer was de populairste film van 2024; Game of Thrones en Fear the Walking Dead waren de topseries van vorig jaar.

Ontleningen spelmateriaal

“Eindigen doen we met spectaculaire cijfers voor het spelmateriaal. In 2024 registreerden we een kleine 29.000 ontleningen van spelmateriaal, dat is een derde meer dan het jaar voordien. In juni verhuisde het spelmateriaal naar de bibliotheek; de ruimere toegankelijkheid van het spelmateriaal heeft zijn effect niet gemist. De Ieperse bib is klaar om jou ook in 2025 met volle energie te ontvangen voor een stevige portie lees-, spel- of leerplezier, een onverwachte ontmoeting of een boeiende activiteit”, laat de bib nog weten.