Bibliotheek Hooglede maakt lezen mogelijk voor iedereen

De bibliotheek van Hooglede zet zich in om lezen toegankelijk te maken voor alle inwoners, ook voor wie een beperking ervaart bij het lezen. Vanaf heden kunnen mensen met een leesbeperking een Daisy-speler en Daisy-luisterboeken ontlenen in de bibliotheek van Hooglede.

“Een Daisy-speler is een gebruiksvriendelijk toestel dat speciaal ontworpen is voor het afspelen van Daisy-luisterboeken. Het heeft grote, duidelijke knoppen en iedere knop heeft slechts één functie. Met een Daisy-speler spring je gemakkelijk van hoofdstuk naar hoofdstuk, van pagina naar pagina en van zin naar zin, net zoals in een gedrukt boek.”

“De mogelijkheid bestaat om de voorleessnelheid te versnellen of te vertragen en het programma houdt automatisch bij waar je gebleven bent. Ook de Daisy- luisterboeken zijn te ontlenen bij de bibliotheek. Er is een ruim aanbod volwassen en jeugdliteratuur, fictie en non-fictie. Wie liever online leest via de tablet, smartphone of computer kan dit eveneens via de Anderslezen- app”, klinkt het.

Zonder beperkingen

Burgemeester Kristof Pillaert onderstreept het belang van inclusieve leesmogelijkheden. “Iedereen moet de kans krijgen om te genieten van verhalen en boeken, ongeacht eventuele leesbeperkingen. Dankzij de Anderslezen-app en Daisy-luisterboeken is dit mogelijk.” Voor mensen met dyslexie, een visuele beperking, leerstoornissen of ADHD kan lezen een uitdaging zijn. Woorden en letters kunnen verspringen of verwarrend zijn, waardoor het plezier in lezen soms verloren gaat. “We willen dat niemand zich uitgesloten voelt. Daarom helpen we graag met de registratie bij de Luisterpuntbibliotheek, zodat mensen toegang krijgen tot een uitgebreide collectie Daisy-luisterboeken.”

Met een eenvoudige registratie en het downloaden van de gratis Anderslezen-app kunnen lezers op hun eigen tempo genieten van boeken via een smartphone, tablet, laptop of computer. Naast digitale luisterboeken biedt de bib ook fysieke Daisy-spelers aan. “Deze toestellen zijn bijzonder gebruiksvriendelijk en bieden extra functionaliteiten, zoals het regelen van de voorleessnelheid en een geheugenfunctie die onthoudt waar je gebleven bent. Dit maakt ze ideaal voor mensen met een verminderd zicht of oudere lezers”, licht de burgemeester toe.

Meer info krijg je aan de balie van de bibliotheek in Hooglede of op de website van Luisterpunt. Geïnteresseerden kunnen het aanbod van de luisterboeken raadplegen via de online catalogus op de website of informatie inwinnen aan het onthaal van Vrijetijdspunt Trimard. (EVG)

Ontdek hoe het werkt op de site of via bibliotheek@hooglede.be.