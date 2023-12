Bibliotheek gaat van start met innoverend project: Boeken voor baby’s en peuters

De resultaten van het recente PISA-onderzoek hebben jammer genoeg aangetoond dat de leesvaardigheid bij Vlaamse jongeren helemaal niet zo schitterend is. Ruim een derde haalt het basisniveau niet en dat is op zijn minst verontrustend. Gelukkig bezoekt ruim veertig procent van de 10- tot 13-jarigen minstens nog één keer per maand de openbare bibliotheek.

In de Koekelaarse bibliotheek doen ze al heel wat jaren serieuze inspanningen om kinderen warm te maken voor boeken en verhalen. Recent vond er nog een voorleesmoment plaats voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Er worden boekenboxen verspreid in de scholen en er is ook een leesjury voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Deze leesjury wordt binnenkort in een pilootproject uitgebreid met een groep voor kleuters van 3 en 4 jaar.

“Daarnaast gaan we binnenkort ook van start met het Boekstart-project”, vertelt bibliothecaris Daphne Broidioi enthousiast. “Hierbij willen we baby’s en peuters samen met hun ouders laten genieten van boeken. Wat je vroeg leert, leer je immers voor het leven. Alle kleuters en peuters die in Koekelare wonen zullen via Kind & Gezin een peuterpakket ontvangen. Op 6 maanden ontvangen baby’s al een zacht voelboekje. Van zodra een peuter 15 maanden is, ontvangen de ouders een bon waarmee ze in de bibliotheek een Boekstart-peutertas kunnen afhalen met daarin twee leuke kartonboekjes.”

Origineel aanbod

“Daarnaast bieden we in de bib sinds kort ook badboekjes aan”, gaat de bibliothecaris voort. Deze worden gebundeld in kleine pakketjes en kunnen door kersverse ouders uitgeleend worden om samen de eerste kennismaking met boeken thuis te beleven. We hopen uiteraard dat heel wat jonge ouders zullen ingaan op dit originele aanbod dat door de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering ‘Iedereen leest’ ondersteund wordt.”

Bibliothecaris Daphne Broidioi geeft ook eerlijk toe dat het nieuwe project een ideale manier is om mensen op een originele manier te laten kennismaken met de gemeentelijke bibliotheek. (PDC)