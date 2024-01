Bibliotheek De Letterbeek kan mooie cijfers voorleggen

Bibliotheek De Letterbeek in Poperinge kan opnieuw uitpakken met stijgende cijfers. “We noteerden vorig jaar meer dan 1.000 extra ontleningen in vergelijking met het jaar daarvoor. Lezers ontleenden méér boeken en we verwelkomden ook meer nieuwe leners”, zegt een trotse schepen Loes Vandromme (CD&V).

Vorig jaar verwelkomde de bib maar liefst 728 nieuwe leden en werden er 125.920 uitleningen voor de hoofdbib en de dorpsbibs samen genoteerd. Ter vergelijking: in 2022 ging het om 715 nieuwe leden en 124.715 ontleningen. In 2023 waren er dan weer 4.551 actieve leners: dat zijn er 109 meer dan in 2022.

Bovendien breidde het uitleenaanbod van de bib ook gevoelig uit: in 2023 kwamen er 6.185 boeken en films bij in de collectie. Zo staat de teller momenteel op 87.488 exemplaren.

69% van de ontleningen gebeurt bij de jeugdmaterialen, waarbij de jeugdboeken met 43.968 uitleningen en jeugd strips met 25.484 uitleningen de toppers zijn. Volwassenen ontlenen vooral romans-fictie: in deze categorie noteerde de bib 26.619 uitleningen.

E-boeken

“Sinds enkele jaren kan je bij de bib ook e-boeken ontlenen via een online platform”, licht schepen Loes Vandromme toe. “Het lezerspubliek van e-boeken groeit gestaag: het aantal unieke gebruikers van steeg van 227 in 2022 naar 300, goed voor in totaal ongeveer 3.000 ontleningen.”

Ook de dorpsbibliotheken in Poperinge en Vleteren gaan er op vooruit. In Reningelst was de dorpsbib een tijdje gesloten maar kreeg nu een nieuwe locatie bij in het Buurtsalon nabij de Kinderbrouwerij en het ontmoetingscentrum Rookop. Na Roesbrugge, Watou en Krombeke, is dit al de vierde dorpsbib die ingebed zit in werking van de buurtsalons.

Ruim aanbod boeiende activiteiten

In 2023 kon je in de bib ook terecht voor een rijk aanbod activiteiten. Voorleesvrijwilligers van de bib lazen voor aan 814 kinderen tijdens 66 voorleessessies in de hoofdbibliotheek en het buurthuis. Ook in het Woonzorgcentrum Huize Proventier hadden er elf voorleessessies plaats. 373 kinderen gingen aan de slag met lasercutters, snijplotters, elektronica, stop motion, … tijdens één van de 25 open labsessies of workshops.

Schoolwerking

Op vlak van schoolwerking is het klassieke hoogtepunt de Jeugdboekenmaand: in 2023 bereikte de bib bijna 1.000 leerlingen met workshops en auteurslezingen, zowel uit scholen van het centrum als van de dorpen. Bibliotheek Poperinge werkt in het schooljaar mee aan het pilootproject ‘Boekstart voor kleuters’ van Iedereen leest. De kinderen uit de eerste kleuterklas van VBS De Akker, Sint-Benedictus en GO! basisschool De Ster krijgen een mooi boekenpakketje met twee voorleesboeken voor thuis.

Digibank

Daarnaast is de bib een zeer belangrijke partner in het project Digibank regio Poperinge. Sinds september kan iedereen met een digitale vraag op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur zonder afspraak terecht in de hoofdbib. Ook in de dorpen kan je terecht met digitale vragen tijdens ‘Kuj’ eki help’n’ op afspraak. En in samenwerking met verschillende andere organisaties worden tal van digitale vormingen aangeboden.

“De bib is een plek waar van alles te beleven valt: lezingen, film, boekenkaftdag, boekenruildag en nog zoveel meer. Maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven zoals Levende Bibliotheek”, vertelt schepen Vandromme. Die laatste activiteit kende een eerste uitgave in februari 2022, uniek in de hele Westhoek. Zaterdag 3 februari 2024 komt er een nieuwe editie waarbij je unieke verhalen van mensen kan ontdekken tijdens een gesprek met een Levend Boek.