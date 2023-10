Bibiliotheek van Oostende heeft vernieuwde kinderhoek

Goed nieuws voor jonge boekenliefhebbers, want de Bib van Oostende stelt zijn nieuwe kinderhoek voor. Baby’s en peuters krijgen hun eigen plekje om samen met ouders op een laagdrempelige manier boeken op maat te ontdekken. De iets oudere kinderen kunnen in de stripafdeling genieten van nieuwe zitbankjes en toffe zitzakken. Zo komt de Bib ook tegemoet aan de vraag van de Kindergemeenteraad.

De Bibliotheek van Oostende verwelkomt dagelijks kinderen die in boeken komen snuisteren. Ook jonge ouders met baby’s of peuters zijn welkom in de Bib. Voor veel ouders is het nog steeds een verrassing dat er ook een aanbod is voor de allerjongsten. De medewerkers vinden het belangrijk om ook deze doelgroep te verwelkomen en wegwijs te maken. Het aanbod was er al en dankzij de uitbouw van een heuse baby- en peuterhoek is het nu ook visueel duidelijk dat de Bib honderd procent ‘babyproof’ is.

Deze ruimte is ontworpen om samen boeken te ontdekken en moedertaalkennis te verrijken, wat ook de verwerving van het Nederlands bij (anderstalige) jonge kinderen bevordert. Daarom hebben we de Wereldbibliotheek (met prentenboeken in andere talen), woordloze prentenboeken en toegankelijke zoekboeken een prominentere plek gegeven.

“De Bib denkt al een tijdje na over de vernieuwing van de jeugdafdeling. De uitbouw van een heuse baby- en peuterafdeling is daarbij de eerste concrete stap. Ook de iets oudere kinderen mogen zich verheugen, want in de stripafdeling is het nu extra gezellig door de aanwinst van leuke zitbankjes en supertoffe zitzakken om languit van strips te genieten. Daarmee komt de Bib tegemoet aan de verzuchtingen van de Kindergemeenteraad, die vorig jaar bevraagd werd”, zegt schepen van Vrije Tijd, Bart Plasschaert.