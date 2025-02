Bib zoekt voorlezers voor voorleesuurtje

Ook in 2025 gaat de bibliotheek in Langemark door met de maandelijkse voorleesuurtjes. Mensen die willen dat kleuters eens aan hun lippen hangen, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger aan de bib.

Tijdens het eerste voorleesuurtje van het jaar was het bibliotheekmedewerker Yanaika Lannoo die twee verhalen voorlas in het thema circus: Het Circusschip van Chris Van Dusen en Kleine August van Stefan Bonen. “Stefan Boonen komt trouwens naar de auteurslezing tijdens de Jeugdboekenmaand in maart voor de kinderen van de lagere school, naast Brigitte Minne en Katrien Vandewoude”, vertelt Yanaika. “Het hele eerste trimester waren de voorlezers allemaal vrijwilligers. Meestal zijn dat leerkrachten van de scholen in de gemeente. Als we niemand hebben, dan lees ik zelf met plezier voor. Mensen die zich geroepen voelen kunnen zich aanmelden via de website, bellen of een mailtje sturen. Sowieso ben ik ook altijd aanwezig om hen te ondersteunen.”

Knutselen

Achteraf is er altijd een knutselactiviteit in hetzelfde thema als het verhaal dat voorgelezen werd. “Zo kunnen we de kinderen toch langer dan twintig minuutjes bezig houden en hoeven de ouders zich niet te haasten als ze tussendoor boodschappen doen. Op die manier verwerken ze het verhaal ook wel dieper. We merken dat de kindjes die komen ook graag terugkomen”, besluit Yanaika.

Er zijn dit schooljaar nog voorleesuurtjes op woensdagen 12 februari, 19 maart, 23 april (Buitenspeeldag), 14 mei en 11 juni. Deelnemen is gratis. Inschrijven vooraf is verplicht. (TOGH)