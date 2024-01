Bib Wingene geeft gratis boeken aan kleuterklassen

De bib van Wingene deelt dit schooljaar gratis boekenpakketten uit aan enkele kleuterklassen.

Het gaat om een pilootproject, waaraan voorlopig slechts tien gemeenten in Vlaanderen – waaronder dus Wingene – deelnemen.

Voorleestips

“Dit project wil de brug maken tussen de voorschoolse leeftijd en de start in het kleuteronderwijs”, aldus schepen Brecht Warnez.

De pakketten bevatten enkele boeken, posters, folders en voorleestips voor ouders.

Knutselactiviteiten

“Onze bibliotheek deelt de pakketten uit in de klas of in de bib, steeds met een gezellig voorleesmoment”, vertelt bibmedewerker Lisa De Laere.

“Rond deze boeken organiseert de bib knutselactiviteiten en op zondag 19 mei is het ‘Boekstartdag’, met een workshop voor ouders en leerkrachten rond interactief voorlezen.”