Bib wil succesvol 2022 voortzetten met groots stripproject: “Nauwe band met bezoekers loont”

De Ledegemse bib blikt terug op een goed 2022. Ondertussen is men reeds goed gestart aan het nieuwe jaar. Vorige week vrijdag werd een groots stripproject officieel geopend. Uitkijken is het ook naar de komst van Markske Vertongen, bekend van het televisieprogramma F.C. De Kampioenen.

De Ledegemse bibliotheek start het nieuwe jaar met een stripproject. Tot eind maart is er een tentoonstelling rond verschillende stripreeksen te zien. De expositie zoomt in op het maken van een stripverhaal. Zo leren de bezoekers hoe van een beginnend idee uiteindelijk een afgewerkte pagina ontstaat. Binnen het project worden ook een aantal leuke verzamelobjecten getoond.

Markske Vertongen

Het project werd feestelijk geopend in het bijzijn van illustrator Wim Swerts, de tekenaar van de stripreeks van Vertongen & Co. Kers op de taart is de komst van Herman Verbruggen, bekend als Markske Vertongen van F.C. De Kampioenen. Hij komt op zaterdag 18 maart tussen 14 en 15.30 uur signeren en selfies maken.

Ondertussen blikt de bib ook terug op een goed werkjaar 2022. “De bibliotheekwerking werd door de komst van het coronavirus grondig verstoord. Van midden maart 2020 tot eind maart 2022 wisselden weken van strenge coronamaatregelen en regelluwe periodes elkaar af. Dit had een negatieve impact op onze dienstverlening”, aldus bibliothecaris Johan Maes.

We maken van de bib een verrijkende inspiratieplek

Veel bezoekers stelden hun bibliotheekbezoek uit of bleven veiligheidshalve thuis. “Activiteiten moesten we digitaal laten plaatsvinden, uitstellen of schrappen. Daarnaast transformeerden we van een gastvrije ontmoetings- en belevingsruimte noodgedwongen naar een uitleencentrum.”

Maar na regen komt zonneschijn. “Sinds april 2022, ruim twee jaar na de eerste lockdown, verloopt de bibliotheekwerking opnieuw normaal en kunnen we opnieuw royaal inzetten op het zo goed en zo breed mogelijk informeren van de burgers. Dat we na een tijdperk van coronastress en onzekerheid wederom een dienstverlening met een brede waaier aan activiteiten en projecten konden aanbieden aan onze bezoekers was een enorme verademing.”

Klantvriendelijk

De medewerkers van de bib merkten maand na maand dat de uitleningen de goede kant opgingen. “Meer zelfs, bij het samentellen van de uitleningen en verlengingen in 2022 sprongen we vlotjes over de coronajaren 2020 en 2021 heen en stelden we vast dat ze zowaar beter scoorden dan in 2019.”

In 2022 waren er 51.399 uitleningen en verlengingen. “Een van onze grootste troeven is ongetwijfeld onze klantvriendelijkheid. We werken nog altijd met een bemande balie en dat zorgt voor een nauwe band met onze bezoekers. We weten wat onze leners graag lezen en zijn altijd in de buurt als ze vragen stellen of op zoek zijn naar lees- en informatietips. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid en gevarieerd boekenaanbod.”

De medewerkers merken ook dat de bezoekers de ontmoetingsfunctie van een hedendaagse bibliotheek naar waarde weten te schatten. “Via lezingen, infosessies of andere vormen van kennisdeling brengen we mensen samen en maken we op die manier van de bib een verrijkende inspiratieplek. Dat alles zorgt ervoor dat mensen onze brede werking erg aangenaam ervaren en de plaatselijke bibliotheek beschouwen als een kwaliteitsvol en betrouwbaar kenniscentrum.”