Bib van Rollegem-Kapelle pakt uit met energieke lezing en voorleesavond

De bibliotheek en Femma slaan de handen in elkaar en organiseren op donderdag 17 november een lezing door Lynn De Merlier over een gezond en energiek leven. Binnenkort plant de bib ook een voorleesavond.

De bibliotheek zocht naar een geschikte partner om een lezing mee te organiseren. Die werd gevonden in Femma Ledegem. “Gezond leven is een heel belangrijk thema, iets wat de leden van Femma ook hoog in het vaandel dragen”, aldus Sarah Decock van de bibliotheek in Rollegem-Kapelle. De bib en Femma wisten Lynn De Merlier te strikken. De Merlier is afkomstig uit Lokeren en is actief als osteopaat, voedingsdeskundige, orthomoleculaire therapeut en auteur. “Het is haar passie om zoveel mogelijk mensen een gezond en energiek leven te bezorgen. Ze goot al haar levensstijladviezen in een handig en uniek model: het Remeet-model. Op die manier wil ze mensen in vijf stappen begeleiden naar een energieker leven.”

Praktische tips

De lezing op donderdag 17 november in zaal De L!NK wordt een interactief gebeuren waarbij De Merlier de aanwezigen concrete stellingen voorlegt en hen laat achterhalen hoe het met hun levensstijl gesteld is. “Verwacht je aan nieuwe inzichten, aha-momenten en praktische tips om nieuwe, gezonde gewoontes te integreren in je leven.” Inschrijven kan door 6 euro per persoon over te schrijven op de rekening BE85 7775 5837 3506 van Femma. Aan de balie van de bib inschrijven kan eveneens.

Voorleesavond

Ondertussen zijn het drukke tijden in de bibliotheek. De bib pakte onlangs nog uit met haar verwendag en binnenkort staat er ook een voorleesavond gepland. “Tijdens de voorleesweek zetten we graag het belang en het plezier van voorlezen in de kijker. Voorlezen heeft alleen maar voordelen.”

De voorleesweek vindt plaats van 19 tot 27 november. Het thema is dit jaar ‘Lezen met je oren’. “Ouders spelen een belangrijke rol in de leesopvoeding van een kind. Uit onderzoek blijkt dat zij de grootste invloed hebben. Een verhaaltje voor het slapengaan, na de schooluren of luisteren naar een gedichtje,.. Er zijn vele gelegenheden die geschikt zijn voor een voorleesmomentje”, aldus Sarah. Op vrijdag 25 november kunnen alle kinderen van 4 tot 10 jaar genieten van een gratis voorleesactiviteit in de bibliotheek. Het evenement start om 18 uur. De kinderen luisteren een dertigtal minuten naar verhaaltjes.