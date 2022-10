Bib stelt goed gevuld najaarsprogramma voor

Dat de bibliotheek meer is dan een plaats waar enkel boeken kunnen ontleend worden is algemeen bekend. Dat blijkt nog maar eens uit het programma voor de komende maanden.

“Om te beginnen hebben we onze terugkerende activiteiten”, aldus bibliothecaris Patrick Vanden Berghe. “Allereerst hebben we onze breiclub die tweewekelijks op donderdag van 14 tot 16 uur samenkomt in de bib. Daarnaast hebben we ook ons plantenasiel in samenwerking met Tuinhier Pittem-Egem, dat elke laatste zondag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig is. Nieuw is dat elke laatste zondag van de maand tijdens die uren ook het repaircafé zal plaatsvinden. We zijn in dat verband nog op zoek naar iemand die retouches aan kleding zou willen doen.”

Geestelijke gezondheid

“Op zondag 9 oktober hebben we van 9.30 tot 11.30 uur onze jaarlijkse Verwendag. Voor de kinderen voorzien we in samenwerking met Kip van Troje een ‘poëtisch kapsalon’. Op maandag 10 oktober komt Alain Remue, het hoofd van de Cel Vermiste Personen, langs in zaal Broeders Maristen om een blik te gunnen achter de werking van deze Cel. De toegang is gratis, maar inschrijven via de webshop van de gemeente is wel vereist. We werken vanuit de bib al een tijdje samen met de Sint-Jozefkliniek rond het thema geestelijke gezondheid en hebben hierrond enkele activiteiten uitgewerkt. We hebben allereerst ons Filosofisch Atelier, waarbij rond bepaalde thema’s van gedachte gewisseld wordt in een soort van praatgroep. Die vinden plaats op donderdag 13 oktober om 19.30 uur in de Sint-Jozefkliniek (‘maakt tegenslag ons sterker of juist zwakker?’), op woensdag 9 november om 19.30 uur in de bib (‘oorlog en vrede’). Vanaf maandag 6 november starten we met onze Samenleesgroep, waarbij samen naar een verhaal geluisterd wordt. Deze gaat zes weken elke maandag door van 10 tot 12 uur.”

“We zijn vanuit de bib geëngageerd rond alle aspecten van onze maatschappij. In dat verband organiseren we in samenwerking met 11.11.11 Pittem-Egem op 17 oktober in de zaal Broeders Maristen een lezing door Pieter Boussemaere rond zijn boek ‘Tien klimaatacties die werken’. Op 13 november hebben we dan de uitreiking van de tweejaarlijkse Cultuurprijs in zaal De Fontein. Daarna hebben we op zondag 20 november van 14 tot 18 uur de Kunstendag voor kinderen. Op zondag 27 is er tijdens de Week van de Smaak een activiteit onder de titel ‘Samen smaakt beter’ met Barista Sophie Boonen.” (JG)