Bib organiseert heldenmarkt tijdens jeugdboekenmaand

Maart is de traditionele jeugdboekenmaand en staat dit jaar in het teken van ‘Schurken en Helden’. Voor het grote publiek worden er drie activiteiten georganiseerd: een workshop, een voorstelling en de unieke heldenmarkt. Zoals elk jaar biedt de Waregemse bib ook een uitgebreid programma aan voor scholen. Daarnaast zijn alle kinderen welkom in de bibliotheek voor het schurkenparcours, waarmee ze hun schurkendiploma kunnen behalen.

Elke zaterdag is er de komende maand iets te doen in of rond de bibliotheek. Kinderen van 6 tot 10 jaar kunnen hun eigen masker en cape maken tijdens een workshop op zaterdag 12 maart van 14 tot 15 uur. Op zaterdag 19 maart duikt Frank Cools van 14 tot 15 uur in het werk van de heldin van de jeugdliteratuur Annie M.G. Schmidt. Frank zal er met ongekend plezier vertellen, rijmen en zingen voor jong en oud. Inschrijven is voor beide activiteiten noodzakelijk en kan via www.waregem.bibliotheek.be.

Op zaterdag 26 maart organiseert de bib van 13 tot 16 uur een heldenmarkt met echte helden op het Boekenplein. Op een laagdrempelige manier kan er kennisgemaakt worden met de politie, de brandweer, het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis. Kinderen kunnen eens in een combi zitten, elkaar in de boeien slaan, de interventiewagen van het Rode Kruis of de pompwagen van de brandweer ontdekken. Bovendien kunnen ze zelf een kleine ‘held van de zorg’ worden en wonden leren verzorgen. Tot slot is er nog een rolstoelparcours. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.

Gediplomeerde schurk

De hele maand maart kunnen kinderen tijdens de openingsuren van de bib hun schurkendiploma behalen door een schurkenparcours af te leggen. Deelnemers kunnen een rondleiding winnen bij de Waregemse brandweer of in het gloednieuwe politiegebouw.

Voor de scholen zijn er auteurslezingen van Tom Schoonooghe en Karen Dierickx. Het jeugdboekenmaandspel wordt in de hoofdbib en in de twee filialen gespeeld door klassen van het tweede en derde kleuter en derde en vierde leerjaar.