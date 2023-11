Op een veiling bij Sotheby’s New York kocht de Openbare Bibliotheek een boek uit de collectie van de Brugse bibliofiel Marcus Laurinus (1525-1581).

Deze aanwinst is een belangrijke aanvulling voor de bib: een zeldzaam boek van de belangrijkste boekverzamelaar uit de 16de eeuw keert terug naar zijn thuisstad. Het boek zal in 2024 deel uitmaken van een expo of onderwerp zijn van een lezing. (SVK)