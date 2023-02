Bib in Tielt pakt uit met leesactie voor kinderen

Maart is jeugdboekenmaand en in de bibliotheek van Tielt wordt dat gevierd met een nieuwe leesactie voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Helemaal in het thema van de jeugdboekenmaand ‘Geluk’ kunnen kinderen in een stickerboekje per gelezen boek een ‘Heppie’-sticker verzamelen. Het gaat om acht kleine monstertjes, die de lezertjes ook uitdagen om een origineel geschenkje in elkaar te knutselen voor iemand die hen gelukkig maakt. Wie daarin slaagt, krijgt een grote Heppie-sticker die aan een aanplakpaneel op het Alexianenplein gekleefd mag worden.

Voorleessessies

In samenwerking met de Gezinsbond worden op 5 en 19 maart ook gratis voorleessessies gehouden voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Die vinden telkens plaats van 10.30 tot 11.30 uur.