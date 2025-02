Bib brengt poëzie dichter bij bezoekers

Van 30 januari tot 5 februari vond de Week van de Poëzie plaats. Thema dit jaar was lijfelijkheid. “Lijfelijkheid in poëzie roept een wereld van zintuiglijke ervaringen op, waar woorden de tastbare werkelijkheid vormgeven. In de woorden van dichters vinden we een rijke verkenning van het lichaam in al zijn vormen en facetten”, klinkt het. “Lijfelijkheid gaat ook over je thuis voelen in je lichaam (of niet), over de zoektocht naar identiteit, en de fluïditeit van onze fysieke en innerlijke wereld.” De Gistelse bib nam zoals elk jaar aan de projectweek deel. Behalve een kopje thee of koffie drinken, konden bezoekers luisteren naar gedichten gebracht door de leerlingen van het Conservatorium, afdeling Woord. Op de ramen van de bib pronkten ook gedichten. (TVA/foto PM)