Bib blijft inzetten op leesplezier

Sinds corona zijn we met z’n allen meer beginnen lezen, zo blijkt uit het online jaarverslag van de Openbare Bibliotheek Brugge. Vorig jaar waren er 412.326 ontleningen in de Hoofdbibliotheek Biekorf, en liefst 431.358 ontleningen in de filialen. “Dat is 90% van het aantal ontleningen in 2019”, weet directeur-bibliothecaris Koen Calis.

Ontleningen mogen dan de oerfunctie van de bibliotheek zijn, bezoekers komen ook voor heel wat andere zaken naar de Brugse bibliotheek. De bib blijkt ook een fijne plek te zijn om mekaar te ontmoeten, te inspireren en bij te leren. “Meer en meer neemt de Brugse bibliotheek ook die rol op, vaak in samenwerking met lokale partners. Denk aan initiatieven zoals de digidokter, de digisessies, het Open Leercentrum, het Taalpunt Nederlands en het Taalfeest”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Tegelijk blijft de bibliotheek inzetten op leesplezier. Zo zijn er de vele literaire activiteiten, de Leesjury met een recordaantal inschrijvingen, het congres Taal Centraal voor leerkrachten, het Jeugdboekenfeest en de vele Brugse scholen die op bezoek kwamen.

Erfgoedbibliotheek

Ook de erfgoedbibliotheek heeft er een druk jaar op zitten. “We namen afscheid van Ludo Vandamme met de indrukwekkende publicatie Boeken uit Brugge. We brachten Guido Gezelle onder de aandacht van een ruim publiek door zijn natuurgedichten met een hedendaagse blik en vanuit het klimaatthema te bekijken. We boekten prachtige resultaten met Mmmonk en ARMA, twee projecten rond middeleeuwse manuscripten met internationale uitstraling… En hierbij toch één indrukwekkend cijfer: maar liefst 496 manuscripten van de Openbare Bibliotheek en het Grootseminarie Brugge zijn volledig gedigitaliseerd. Dat zijn 193.726 beelden”, blikt schepen Nico Blontrock terug.

“We hebben vorig jaar zeker geen jaar van stilstand gekend en uit de stadsmonitor blijkt dat 93% van de Bruggelingen tevreden of heel tevreden is over de bibliotheek. Momenteel loopt er een gebruikersonderzoek om nog beter te finetunen en ons te enten op de vraag van het publiek”, besluit Koen Calis. (Cesare Gregori)