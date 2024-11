Bezoekers noemen Henri (11) de mascotte van Boektopia omdat hij elke dag langskomt: “Ik had wel stress om Camille te interviewen”

De 11-jarige Henri uit Kortrijk bezoekt elke dag het boekenfestival Boektopia in Xpo Kortrijk. Hij kreeg van de organisatie een ontmoeting met zangeres Camille en wordt nu al gezien als de nieuwe mascotte van de boekenhappening.

Het boekenfestival Boektopia in Kortrijk heeft haar trouwste fan in de bloemetjes gezet. De 11-jarige Henri uit Kortrijk komt namelijk elke dag naar de boekenhappening. Hij volgt zoveel mogelijk lezingen en boekvoorstellingen, praat met de bezoekers en met auteurs en verzamelt handtekeningen. “Ik heb er een van Marcske van FC De Kampioenen”, glundert Henri. Bij Boektopia wilden ze hem bedanken: hij mocht rondgaan en interviews doen en de organisatie verraste hem met een ontmoeting met zangeres Camille, die ook boeken schrijft en uitgeeft en die kwam signeren. “Ik had wel een beetje stress, logisch denk ik”, vertelt Henri eerlijk. “Ik vroeg haar of ze graag leest en of ze een tip kon geven voor jonge mensen die willen lezen.”

Mama Isabel is niet verwonderd. “We kwamen 2 jaar geleden met Henri naar Boektopia om hem te stimuleren om te lezen. Hij is dus blijven naar Boektopia gaan want hij had de boekenmicrobe te pakken”, lacht Isabel. “Hij vindt alles geweldig.” Leuk detail: Boektopia stuurde hem rond met een microfoon om gesprekjes te doen met de bezoekers. Nog een leuk detail: veel bezoekers kennen hem al en zien hem als de nieuwe mascotte van Boektopia. “Ik ga zeker blijven komen tot op het einde van Boektopia”, aldus een resolute Henri.