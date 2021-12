Bernard Pauwels brengt het verhaal van De Bende van Bakelandt: “Het waren wel degelijk bandieten”

“Een meeslepend historisch relaas in feuilletonstijl”, zo beschrijft Bernard Pauwels zijn boek ‘Bakelandt en de rovers van het Vrijbos’. Een bende schurken die tweehonderd jaar geleden de regio terroriseerden, maar nog steeds tot de verbeelding spreken. Zijn eigen illustraties brengen je helemaal in de ban van de bandieten uit het Vrijbos.

“Wij zijn De Bende van Bakelandt!”, zo riepen we stoer tijdens de speeltijd op de lagere school. De verhalen kwamen van onze grootmoeder, die heel kleurrijk kon vertellen hoe ‘De Bende’ huishield in de streek. Alsof ze er zelf bij was geweest. In onze beleving konden de bandieten zomaar opduiken in de tuin.

Biechte Waarheid

“Dat ze er zelf bij zal geweest zijn, lijkt me sterk”, lacht Bernard Pauwels (58) wanneer ik hem mijn herinneringen van vijftig jaar geleden voorschotel. “Maar het klopt wel dat, door de mondelinge overlevering, De Bende van Bakelandt in West-Vlaanderen mythische vormen aannam. In de 19e eeuw werden die verhalen heel vaak schilderachtig verteld, en in de loop der jaren aangedikt. De bende zelf opereerde in de jaren 1801 en 1802 in de regio Langemark, maar ze blijft tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken.”

Het kon evengoed iemand zijn die naast je zat op café

Dat Bernard er vandaag een boek over uitbrengt heeft alles te maken met ‘Biechte Waarheid’, een vertelreeks die om de zoveel jaar werd georganiseerd door vzw Immensk. In dat concept legden de bezoekers een parcours af dat hen langs verschillende haltes bracht. Daar werd door geoefende vertellers telkens een episode van een verhaal verteld. Voor een van de edities splitste Bernard de geschiedenis van de Bende op in vier stukken, die ook de basis vormen van zijn boek.

33 bendeleden

“Eigenlijk is het 19e eeuwse boek ‘Baekelandt en de roversbende van het Vrijbos” van pastoor Victor Huys de basis”, vervolgt de auteur. “Hij maakte er een geromantiseerd volksverhaal van, met de bedoeling om het lezen aan te moedigen. Dat boek was moraliserend maar wel op historische feiten gebaseerd. De stripverhalen over ‘Bakelandt’ zijn dan weer historisch niet correct, het was helemaal geen Robin Hood-figuur. Wel een deserteur die de streek rond Langemark-Poelkapelle terroriseerde met gewelddadige overvallen en moord. Het waren wel degelijk bandieten. Niemand wist ook wie precies tot de Bende behoorde. Het kon evengoed iemand zijn die naast je zat op café. Uiteindelijk werden 33 bendeleden gearresteerd waarvan er 24 op de guillotine belandden. Ik beweer niet dat het boek helemaal historisch correct is, maar ik heb in ieder geval geprobeerd om het zeer toegankelijk te maken.”

Daar is Bernard wonderwel in geslaagd, zijn houtskool illustraties maken het speciaal en brengen je meteen in de sfeer van de Napoleontische periode. De vier hoofdstukken nemen je mee naar het ontstaan van en de methodes die de Bende van Bakelandt gebruikte en hoe ze uiteindelijk gevat werden. (DRD)

Het boek kost 15,99 euro, telt 62 pagina’s en is te koop op boek-scout.be of bij Bernard zelf via jupskedrie@telenet.be.