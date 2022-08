Bernard Noffels alias Georg Bernoff brengt tweede fotoboek uit: “De kunst van de observatie”

De titel van zijn tweede fotoboek ‘Waiting Walking Working part II’ is een verwijzing naar WWW ofwel het world wide web. Het boek kreeg de ondertitel ‘Onderweg naar Niemandsland’ en dat wil zeggen dat de foto’s gaan over wachten, wandelen en werken, overal en nergens.

Bernard Noffels (68) is een creatieve culturele duizendpoot. In september 2020 bracht hij een dichtbundel Het krassen van de tijd uit, in april 2021 kwam zijn eerste fotoboek Waiting Walking Working uit en nu toont hij met trots zijn tweede fotoboek.

“De rode draad in mijn fotoboek? Dat we meer op elkaar lijken dan we denken”, zegt Bernard glimlachend terwijl hij zijn lange wapperende grijze haren in een klein staartje vastmaakt. Het boek oogt sober, net zoals het eerste, maar is indrukwekkend. Je leest en kijkt en kijkt opnieuw. Het leven van de gewone mens op een alledaagse dag, zowel hier in België als in Cuba, Lissabon, Berlijn of elders. Elke foto is een momentopname en een klein verhaal op zich en alle foto’s samen vertellen het verhaal van mensen zoals jij en ik.

Bernard Noffels won de Cultuurprijs 2021 in Kuurne. Hij is in de eerste plaats actief als fotograaf, maar is tegelijk ook lid van verschillende culturele verenigingen, was vele jaren lid en voorzitter van de cultuurraad en is voorzitter van Fotocollectief Retina. Hij was de initiatiefnemer en vijf jaar jurylid van de Cultuurprijs en hij organiseert via Curieus Kuurne al een jaar of tien het Kuurne Comedy Festival. Een bezige bij dus, nog steeds.

Op de vraag of hij nog plannen heeft om verder poëzie te schrijven of deel te nemen aan fototentoonstellingen, zoals vorig jaar bij Track & Trace in Kortrijk, antwoordt hij: “Voor mij is fotografie de poëzie van het leven. Dat is nooit gepland. Er zitten nog veel ideeën in mijn hoofd, maar wanneer die realiteit worden, kan ik echt niet zeggen. Ik zit niet stil, ik ben altijd met een of ander cultureel project bezig.”

Mijn fotografie is de poëzie van het dagelijkse leven

“Maar in de eerste plaats ben ik een fotograaf”, vervolgt hij. “Voor mij is fotografie de kunst van observatie. Het gaat erom iets interessants te zien op een doodgewone plek. Het stond in de sterren geschreven dat er een vervolg zou komen op mijn eerste boek Waiting Walking Working – Part I want tijdens de samenstelling van mijn eerste fotoboek stelde ik vast dat ik nog meer dan voldoende materiaal had om minstens nog een boek te vullen, los van de foto’s die er nadien nog bijgekomen zijn. Deze uitgave kreeg de ondertitel ‘Op doorreis naar Niemandsland’ wat aangeeft dat dit een vervolg is van een reis die een tijd geleden begon en die nog niet voltooid is. Het is de reis naar de eeuwige vergetelheid.” Bernard pauzeert even en vertelt dan verder: “De rode draad, dat mensen waar ook ter wereld stereotiepe patronen volgen, dezelfde noden en wensen hebben, dezelfde daden stellen en dat we veel meer op elkaar lijken dan we denken, blijft dezelfde als in mijn eerste boek. Het boek vertelt iets over hoe wij ons in het leven bewegen op weg naar de ultieme afwezigheid, naar herinnering en vergetelheid. Ik apprecieer vooral de eenvoud van het gewone, van de dagelijkse routine, van de toevalligheden die kleur geven aan onze kleine verhalen, van de onvoorziene zaken en de schoonheid van de eenvoud en ik probeer dat te documenteren via mijn foto’s over mensen overal en nergens.”

De foto’s in dit tweede boek zijn vaak beklijvend en vertellen vooral het leven van de gewone mens. “Ik fotografeer de mensen het liefst als ze zich niet bewust zijn van mijn aanwezigheid. Terwijl ze in beslag genomen zijn door iets dat of iemand die hun aandacht waard is. Kijkend. Luisterend. Denkend. Wachtend. Werkend. Onderweg naar iets of iemand. Zo kan ik de onbevangenheid in mijn foto’s vastleggen. Observeren zonder dat hun intimiteit verstoord wordt. Zonder dat mijn camera hen imponeert of afschrikt en hen een of andere onwennige pose doet aannemen, kwestie van er toch maar mooi op te staan. Heel soms kruisen onze blikken zich en ontstaat er dan een kort moment van medeplichtigheid, met een zekere gedeelde intimiteit. Even zijn we dan bondgenoten en dat is het fijne eraan”, besluit Bernard. (ADM)

Het boek ‘Waiting, Walking Working Part II’ kan besteld worden via de uitgeverij Boekscout: https://www.boekscout.nl/shop2/boek. php?bid=13391. Gegevens: paperback, 24 x 21 cm, 154 blz, prijs: 26,50 euro (incl. verzendkosten België en Nederland) of via Bernad Norffels zelf: georgbernoff@gmail.com.