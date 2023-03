Beernemse schrijver Marc Verachtert heeft nieuw boek uit: “Misschien beseft niet iedereen de ernst van het probleem”

Het ‘Zakboek voor de Sponstuin’, dat is de naam van het nieuwe boek van tuinauteur Marc Verachtert. De Beernemnaar schreef het boek samen met Bart Verelst en presenteerde recent zijn nieuwste product uit een reeks van vijf. Met het boek geeft hij tips om tuinen te ontharden, om zo je tuin te beschermen tegen intense regen en extreme droogte.

“Het weer van deze week sluit nauw aan bij de inhoud van mijn boek”, grapt Verachtert. Toch is het hem menens, want volgens de tuinauteur is regen en droogte een steeds groter wordend probleem. “Twee jaar geleden schreef ik het boek ‘Zakboek voor de klimaattuin’. Daarin help ik de lezer met tips en duiding om zijn tuin te wapenen tegen de hitte die in de zomer steeds vaker terugkomt. Maar niet alleen warmte vormt weldra een probleem voor onze tuinen, ook droogte komt meer en meer voor. Misschien beseft nog niet iedereen het probleem, maar we moeten echt ingrijpen om erger te voorkomen. Met de tips in mijn boek kan je de droogte van de toekomst nu al aanpakken. Belangrijk is vooral dat je maatregelen neemt om regenwater in de grond te laten infiltreren en dat kan al met heel kleine ingrepen”, vertelt de schrijver. Volgens Verachtert kan je zelfs in de kleinste stadstuin ervoor zorgen dat regenwater niet verloren gaat. “Helaas verdwijnt nu te veel kostbaar regenwater richting de rioleringssystemen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Op ieder dak valt jaarlijks 910 liter water. We moeten proberen dat in eigen tuin te houden”, legt de schrijver en journalist uit. “Zo kan je aan de hand van een buienborder ervoor zorgen dat water heel snel in de grond kan insijpelen. Je maakt eigenlijk een heel ondiepe gracht waar het water heen vloeit. Het water kan daar rustig in de grond vloeien, maar blijft wel beschikbaar voor je planten bij drogere periodes.”

Met zijn reeks met onder meer – Zakboek voor de bijentuin, Zakboek voor de vogeltuin, Zakboek voor de hapklare moestuin, Zakboek voor de klimaattuin en Zakboek voor de sponstuin – wil Verachtert aandacht vestigen op de kleine ingrepen die mensen thuis kunnen doen om zich in te zetten voor het klimaat. “Er moet nog zoveel gebeuren. Als we niet zelf ingrijpen, krijgen we grotere problemen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, helpen we de wereld. Als we zelf het voorbeeld geven, ben ik er bovendien van overtuigd dat de overheden zullen volgen.”