Bart Vanhee schrijft zesde boek ‘De Herschreven Wereld: De Jacht op het Medaillon’: “Het is spannend afwachten wat het publiek ervan zal vinden”

Bart studeerde taal- en letterkunde aan de Universiteit van Gent. Momenteel werkt hij als lokaal ondersteuner van West-Vlaanderen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Tijdens zijn studies schreef hij vier boeken die werden gepubliceerd bij uitgeverij Boekscout. Naast schrijven, behoren ook gamen en badminton tot zijn hobby’s. Hij geeft ook leiding op Kazoukampen.

“Als kind las ik altijd al graag boeken”, vertelt Bart. “In de bibliotheek van Geluwe had ik op een bepaald moment alle fantasy- en thrillerboeken gelezen. De boeken waren dus letterlijk op”, grapt Bart.

Inspiratie

“Ook in basisschool Blijdhove in Menen maakte ik een klaskrant. Ik droomde er toen al van om boeken te schrijven. Je moet je dromen natuurlijk ook waarmaken, dus ging ik meteen aan de slag. Op vakantie is het allemaal begonnen. Tijdens het wandelen langs meren en bossen haalde ik heel wat inspiratie om een boek te schrijven over een fictieve wereld. Zo schreef ik mijn eerste boek in 2014 genaamd Firefield: de vervloekte berg. Tegenwoordig haal ik mijn inspiratie uit boeken, films en games, maar natuurlijk ook uit mijn creatieve geest”, aldus Bart. Enkele jaren terug won Bart met zijn boek De dood schuilt in een klein boekje de publieksprijs van de schrijversverkiezing BoekGoud in het genre thrillers. “De prijs gaf me motivatie om verder te schrijven. Het gevoel dat iemand je werk apprecieert, is het beste gevoel. Als schrijver wil je natuurlijk dat je boek gelezen wordt. Het is een droom om als voltijds schrijver aan de slag te gaan, maar ik moet realistisch blijven. Ik ben heel gelukkig met mijn huidige job en ik ben blij met de kansen die ik al allemaal gekregen heb.” De vorige vijf boeken werden gepubliceerd door Boekscout. “Het is de eerste keer dat ik bij een andere uitgever, Godijn Publishing, een boek zal uitbrengen. Zowel de uitgeverij als mijn proeflezers waren heel positief over het boek. Het boek wordt zaterdag voorgesteld in het Vlaams Fruittheater in Antwerpen. Het is spannend afwachten wat het echte publiek ervan zal vinden.”

Het gevoel dat iemand je werk apprecieert, is het beste gevoel

Uniek boek

Het verhaal van De Herschreven Wereld: De Jacht op het Medaillon speelt zich af in een wereld gelijkaardig met dat van de middeleeuwen. Jake Firefield – het hoofdpersonage van het boek – kreeg vier jaar geleden een magisch medaillon in handen. Hierdoor wordt hij onbewust het doelwit van een boosaardige tovenaar. Na een lange strijd weet Jake de magiër te verslaan. Jake draagt voor een lange tijd zijn littekens mee. Wanneer hij zijn leven eindelijk weer op het rechte pad krijgt, slaat het noodlot toe. Jakes vader wordt vermoord door een huurmoordenaar. Jake vreest dat het medaillon hier iets mee te maken heeft en gaat op onderzoek uit. Al snel blijkt dat niet alleen het medaillon, maar ook Jakes vrienden geheimen met zich meedragen.

Eigen beeld

“Het boek heb ik in vijf jaar geschreven. Dat is een lange tijd, maar ik schreef natuurlijk niet iedere dag aan het boek.” In het zesde boek zijn er tekeningen in verwerkt, gemaakt door vriendin Hannelore Dalle. “Ik heb er bewust voor gekozen om niet de personages, maar wel de wereld waarin het verhaal zich afspeelt te laten zien. Als auteur is het de bedoeling om een personage zo te omschrijven, dat de lezer een eigen beeld schept van hoe die eruitziet. Iedere lezer heeft een eigen kijk op het uiterlijk van een personage, dat maakt het net uniek. Een beeld scheppen over hoe een stad eruitziet is veel moeilijker, daarom koos ik ervoor om dat in tekeningen om te zetten. Het is de bedoeling dat het een boekenreeks wordt van meerdere delen.” (BV)

Het boek telt 284 pagina’s en is vanaf zaterdag te koop in alle boekhandels van België en Nederland. Je kan ook bij Bart zelf het boek bestellen door een bericht te sturen op Facebook naar Be. Art Bart Vanhee of via vanheebart@hotmail.com. Indien je bij Bart het boek bestelt, krijg je er een attentie bij.