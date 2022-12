Bart Vanhee (24) schrijft zesde boek in tien jaar tijd: “Meer spanning en actie”

Nadat er van het boek ‘De Herschreven Wereld: De jacht op het medailon’ van de jonge acteur Bart Vanhee in een jaar meer dan 650 exemplaren zijn verkocht, verscheen met ‘De Herschreven Wereld: De gebroken kroon’ het tweede deel van zijn fantasyreeks. Het gaat al om zijn zesde boek.

“Het boek is een roman voor lezers vanaf 15 jaar en gaat verder waar deel één eindigde maar met nog meer spanning, mysterie en actie”, vertelt Bart. Het verhaal volgt Jake Firefield, een jongeman met een magisch medaillon, maar ook enkele nieuwe personages. Waardoor de wereld wordt uitgediept en het morele kompas van de lezer in vraag wordt gesteld.

BoekGoud

De feestelijke lancering van het tweede deel vond plaats in kunstencentrum Vlaams Fruit in Antwerpen, waarbij er een toneelstuk werd gespeeld op basis van het boek. Bart gaf al verschillende romans in eigen beheer uit. Vorig jaar vond hij met Godijn Publishing uit Zwaag (Nederland) dan toch een uitgever.

Op zijn 14de schreef hij zijn eerste boek. In 2018 won hij de publieksprijs van de schrijversverkiezing BoekGoud, een prijs uitgereikt aan (veelal) debuterende auteurs. Hij won met zijn boek ‘De dood schuilt in een klein boekje’ de publieksprijs in het genre thrillers. In december vorig jaar verscheen het eerste boek in de serie De Herschreven Wereld. Het werd een succes met lovende recensies en een uitverkochte eerste druk.

Bart maakt deel uit van de Letterzetter van Kortrijk, een lokaal talentenontwikkelingsprogramma voor schrijvers. Daarnaast is hij schrijfcoach bij jongerenwerking #HACKbooks, een initiatief van bibliotheek ARhus Roeselare.

(Erik De Block)