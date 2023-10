Axel Watteeuw schrijft een eigenzinnig boek over jaren ’80: “Ode, maar geen verheerlijking”

Het is niet het eerste, en wellicht niet het laatste boek over de jaren ‘80, maar wat auteur Axel Watteeuw (50), ook bekend als cultblogger 80sGeek, recent heeft afgeleverd, mag gerust als een van de meest originele bestempeld worden. Nog een Boek over de Jaren ‘80 stapt duidelijk af van de beproefde formule over hoe zo’n boek er hoort uit te zien. “De insteek is wat we tof vonden aan die jaren ‘80, met heel wat aandacht voor mijn belevenissen in Oostende,” zegt Axel.

Boeken over politiek, muziek, mode, films: over het boeiende decennium dat de jaren ‘80 van de vorige eeuw was, zijn een overvloed aan boeken allerhande verschenen. Enkele weken geleden verscheen met de toepasselijke titel Nog een Boek over de Jaren ‘80 van Axel Watteeuw bij de Brugse uitgeverij Bonte. Het is een nostalgische en eigenzinnige reis doorheen de jaren ‘80 zoals de auteur die beleefde, niet in het minst in Oostende waar hij geboren en getogen is.

Hotel Westminster

Hij mag dan al een tijdje in Zedelgem wonen, zijn hart behoort nog steeds voor een heel groot deel tot de Stad aan Zee. En juist dat maakt zijn relaas zo origineel en voor veel lezers wel heel herkenbaar.

“Mijn vader werkte als manager in hotel Westminster en mijn moeder had een broodjeszaak in de James Ensorgalerij”, vertelt Axel. “Door hun drukke jobs mocht ik, toen ik opgroeide en in mijn wonderjaren mij met mijn hobby’s amuseren. Opgroeien als horeca-kind in het centrum van een toeristische kuststad was heel bijzonder en avontuurlijk. Het gaat over mijn hart verliezen aan een sciencefictionfilm in een van de vele oude cinema’s – ik zag Star Wars voor het eerst in cinema Capitole over de verwachtingen van mijn eerste schoolbal. Ik vertel het verhaal van een van mijn leerkrachten, mijnheer Haeghebaert, die mij de liefde voor geschiedenis bijbracht en over het speelgoed en de strips uit die tijd. Maar ook over de jammerlijke teloorgang van al die bioscopen. Het zijn allemaal zaken die zich in dat bewuste decennium afspeelden”, zegt Axel.

Gouden aanraders

Naast zijn opgroeien in Oostende vertelt Axel Watteeuw uitgebreid over wat het decennium ruimer definieerde. “Het is een ode aan de jaren ‘80 zonder er een verheerlijking van te zijn”, gaat de auteur verder. “Er staan gouden aanraders in en nutteloze, maar leuke lijstjes. De hoofdstukken gaan, naast die over mijn jeugd in Oostende, over muziek, hobby en televisie in die jaren. Ik heb er tal van diepgaande interviews in opgenomen met onder meer Jacques Merlevede van POP center en Peter ‘Don’ Bonte van uitgeverij Bonte. Het bevat heel wat fotomateriaal en art van kunstenaars als Jeffrey Van Hove, Sofie Uvin, Boy Akkerman en heel wat anderen.”

‘Nog een Boek over de Jaren ‘80’ is verschenen bij uitgeverij Bonte in Brugge en kost 29,99 euro.