Avondje vol taal in De Beuk

17 deelnemers namen de pen ter hand om mee te dingen naar de overwinning tijdens de eerste editie van De Schrijfwijzen op 6 oktober. Het werd een ludiek taalspel met in de eerste ronde een klassiek dictee, terwijl tijdens de tweede ronde de juiste schrijfwijze van een woord moest worden gekozen. Bij elke schrijfwijze stond een letter vermeld en daarmee moest een zo lang mogelijk woord gescrabbeld worden. Winnaar Robert Van Hollebeke maakte 0 fouten in zijn dictee en mag op 21 oktober meedoen aan de finale van De Schrijfwijzen in Brussel. Ann Devisschere eindigde als tweede en de jongste deelnemer, Dré Willaert, werd derde in de rij. Ze kregen elk een waardebon van Standaard Boekhandel. De oudste deelneemster was 78 jaar: Denise Ducheyne. (JDK)