Auteur Tom Lanoye stelt in Oostendse boekhandel Corman zijn jongste spraakmakend essay voor

Woensdagmorgen stelde auteur tom Lanoye (64) in de Oostendse boekhandel Corman zijn essay ‘Woke is het nieuwe Marrakech-pact’ (of: hoe ons Capitool al elke dag wordt bestormd) voor.

Wat als een Paul Verbraecken-lezing bedoeld was, groeide onder zijn pen uiteindelijk tot een een pamflet van ruim 120 bladzijden. Het is meteen een antwoord op het boek ‘Over woke’ van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Tom Lanoye poneert daarbij dat de N-VA met haar strijd tegen woke: “De rode loper uitrolt voor het Vlaams Belang”. Daarbij komt elke cultuurrel van het recent verleden aan bod: Het Verhaal én de Canon van Vlaanderen, de gecontesteerde foto’s in de trappenhal van de Antwerpse Arenbergschouwburg, de commotie rond de aanstelling van Dalilla Hermans tot trajectcoördinator van Brugge Cultuurhoofdstad 2030…

Ook aandacht voor taal

Maar dit essay gaat niet alleen over politiek, maar ook over taal: daarbij breekt de auteur een lans voor de streektaal waarvan hijzelf en ook Tom Waes sprekende voorbeelden zijn. Toch zweert Tom Lanoye het Standaardnederlands niet af. Maar het mag geen instrument worden om nieuwkomers uit te sluiten, vindt hij. “Ik zou graag mijn essay in een voorleesmarathon van pakweg 12 uur brengen in onze universiteiten”, aldus nog Lanoye.

De auteur presenteert, of beter performt, zijn essay woensdag nog twee keer: om 17.30 uur en om 23.55 uur. Beide presentaties zijn ook al uitverkocht. Het boek is uitgegeven bij vubpress en kost 18,50 euro.