Auteur Nadine Montfils overhandigt ‘Het dolle detectivewerk van Magritte & Georgette in Knokke’ aan burgemeester Piet De Groote

Op donderdagnamiddag 13 april overhandigden auteur Nadine Monfils en Geert Cortebeeck van uitgeverij Horizon in het stadhuis het boek ‘Het dolle detectivewerk van Magritte & Georgette in Knokke’ aan burgemeester Piet De Groote.

Monfils schreef in het Frans al een 5-tal boeken van deze detectivereeks waarbij de bekende surrealistische kunstschilder René Magritte en zijn echtgenote Georgette een misdaad proberen op te lossen. Na ‘Nu breekt mijn pijp” is het haar tweede boek dat door Petra Van Caneghem in het Nederlands is vertaald. Het verhaal is zowel spannend, mysterieus als grappig en is ingedeeld in 71 korte hoofdstukken wat gemakkelijk wegleest.

“De figuur René Magritte heeft mij altijd al geboeid en ik had het geluk om zijn echtgenote Georgette te ontmoeten in hun huis in Schaarbeek. René was toen al overleden”, aldus Nadine Monfils. Ze schrijft met dit boek geen biografie over de schilder, maar een fictief verhaal, waarin ze de personages zo getrouw mogelijk heeft neergezet volgens het beeld dat ze kon opmaken uit hun gedachten, interviews met en schrijfsels over hen. In het detectiveverhaal komen talrijke schilderijen van de wereldbekende schilder aan bod, net als diverse, al dan niet waargebeurde feiten, uit het leven van Magritte. Dit boek is zo goed geschreven dat je het niet kunt wegleggen voor je te weten komt wie de dader is. Het verhaal is van begin tot einde boeiend en eindigt met een knap geschreven plot.

Hand in het zand

In het boek ‘Het dolle detectivewerk van Magritte & Georgette in Knokke’ doen de schilder René Magritte en zijn echtgenote Georgette zich tegoed aan al wat de Belgische kust te bieden heeft: ritjes met de gocart, garnaalkroketten en mosselen met friet. Maar bovenal genieten ze in hun comfortabele ligstoel van het strand. Iets verderop kondigt het geblaf van hun hond Loulou het einde van de rust aan. Zij heeft in het zand een hand opgegraven. Een buitenkans voor René en Georgette, die zich verlustigen in hun favoriete bezigheid: de moordenaar opsporen.

Nadine Monfils (1953) is een Belgische schrijfster, regisseuse en producente. Ze is vooral bekend om haar detectiveromans en thrillers, die meermaals bekroond werden. Ze geeft schrijflessen (onder andere in Franse gevangenissen), had een kunstgalerie in Brussel en was ook een tijdlang comédienne. Ze woont momenteel in de Parijse wijk Montmartre.