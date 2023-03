Auteur Jilly Olivier uit Rumbeke is publieksprijswinnaar BoekGoud in het genre ‘Thrillers’

Op maandag 6 maart is bekendgemaakt dat het boek ‘Stil ijs’ één van de winnaars is van de publieksprijs van het felbegeerde BoekGoud. Jilly Olivier uit Rumbeke won de publieksprijs in het genre ‘Thrillers’.

Jilly Olivier woont met haar man en twee zoontjes in Roeselare. Ze is graag creatief bezig en dat uit zich in taarten decoreren en verhalen schrijven. Wat begon met korte kinderverhaaltjes, eindigde in 2019 met een eerste volwaardige thriller ‘Onvoltooid Verleden Tijd’, die bovendien bekroond werd met de Publieksprijs Boekgoud in de categorie thrillers. Een prijs die overigens ook gewonnen werd met haar tweede thriller ‘Als sneeuw voor de dood’. En nu kan je ook stemmen om haar derde boek tot overall publieksprijswinnaar te kronen.

Tegenhanger van het Boekenbal

“De publieksprijs is de prijs van het lezende publiek”, vertelt auteur Jilly Olivier. “Het is dus een erkenning van het lezende publiek. Bijna tienduizend enthousiaste lezers bepaalden wat hun meest favoriete boek van 2022 was. Via een online verkiezing streden de auteurs onderling om de winnaar te worden in hun eigen genre. Uitgeverij Boekscout organiseert al meer dan tien jaar de schrijversprijs BoekGoud – voor veelal debuterende auteurs – als tegenhanger van het Boekenbal dat voor gevestigde namen is.”

“BoekGoud is een aanmoediging om jouw verhaal met anderen te delen. De tweede ronde start in de week voor de Boekenweek, aankomende zaterdag 11 maart. Een week die in het leven geroepen is om aandacht te besteden aan het rijke boekenaanbod dat het desbetreffende jaar is uitgegeven. De publieksprijs is opgesplitst in twee ronden. In de eerste ronde werden er 17 winnaars verkozen in een eigen genre. Het boek ‘Stil ijs’ is genrewinnaar en maakt kans op de overall titel. In de tweede ronde die maandag 6 maart om 12.00 uur van start is gegaan strijden de genrewinnaars om overall publiekswinnaar te worden. De winnaar van de overall prijs sleept een geldbedrag van 750 euro in de wacht. Er kan nog gestemd worden tot maandag 13 maart om 12 uur via www.boekgoud.nl/stem.”

Auteurs stimuleren

Uitgeverij Boekscout, die afgelopen jaar zijn 15-jarig jubileum vierde, wil met de prijs auteurs stimuleren om met hun schrijftalent aan de slag te gaan. “Deze prijzen gelden echt als de bevestiging voor het harde werk van de auteur,” aldus Erwin de Haan, directeur van Uitgeverij Boekscout. “Ik ben trots dat wij zo veel verhalen het podium mogen geven dat ze verdienen. Wij laten hierbij onze onbevangenheid niet inperken door welk genre dan ook. Dus, of het werk nu een roman, biografie, dichtbundel, prentenboek, chicklit of iets geheel anders betreft, het wordt van harte welkom geheten.” (RV)