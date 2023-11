Auteur Christophe Vekeman opent de ‘Boeken(k)uil’ in SJSP in Blankenberge

Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge heeft er een fijne nieuwe aanwinst bij: onder toeziend oog van auteur Christophe Vekeman, de peter van het project, werd vorige week vrijdag de ‘Boeken(k)uil’ geopend.

Nu alle klassen weer op hetzelfde adres zitten, keerde de rust terug in Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge. Anderzijds staan er meteen ook heel wat nieuwe projecten op stapel. Zo ontwikkelde de school heel wat mooie, eigentijdse ‘samenwerkplekken’ of openleercentra waar de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen gaan met de leerkracht als coach. De eerste graad kan terecht in de Verkenner, de tweede en derde graad in de Ontdekker.

“Lezen is beleven én ontdekken”

Deze laatste heeft als extra troef de Boeken(k)uil: het leesteam van SJSP verzamelde een mooie collectie met onder meer Engelse, Franse en Duitse literatuur, non-fictie en naslagwerken maar ook strips en young adult-boeken. De school werkt al sinds jaar en dag met de iPad, maar wil daarnaast ook blijven inzetten op ouderwets leesplezier. “Want lezen is beleven én ontdekken”, zegt directeur Rudi Boydens. “Over de middag kunnen de leerlingen zich voortaan in stilte terugtrekken met een boekje. Dat leesplezier en de leesmotivatie staan centraal: niets is leuker dan elkaar vertellen over een laatste leesavontuur.”

Doorheen het jaar zullen er nog verschillende activiteiten georganiseerd worden om het leesvuur brandend te houden bij de leerlingen.