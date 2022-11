Auteur Bart Tanghe heeft er drie jaar aan gewerkt: Boek met 2.000 foto’s over Torhout rond het jaar 1900

Met gepaste trots kondigen uitgever Vriendenkring Kunst Houtland (VKH) en auteur Bart Tanghe de publicatie aan van het unieke boek ‘Torhout rond 1900’, 600 bladzijden dik en geïllustreerd met om en bij de 2.000 foto’s en plattegronden. De lezer krijgt voor 50 euro een historische en anekdotische wandeling doorheen de straten van het Thourout van 120 jaar geleden, in kleur en ingebonden. Ideaal als geschenk voor de kerstdagen.

Bart (67), die in de Hugo Vander Goeslaan woont, heeft zich voor zijn turf gebaseerd op het gelijknamige boek Torhout rond 1900. Dat werd in 1985 door Publitor, de drukkerij van de familie Cornille, uitgegeven. Het is geschreven door Bruno, het pseudoniem voor René Bruynooghe, over wie weinig bekend is. De man werd in september 1890 in Torhout geboren en is in januari 1975 in Veurne overleden.

Van 236 naar 600 bladzijden

“Bruno beschrijft hoe hij als kind rond 1900 doorheen de straten van het Torhoutse stadscentrum wandelt en vertelt er tal van anekdoten bij”, aldus Bart Tanghe. “Zijn tekst is heel visueel geschreven, je kunt je perfect de omgeving voorstellen. Hij zou alles in 1960 op kladblaadjes neergepend hebben. Hij was toen al 70 jaar. Pas na zijn dood heeft Publitor het als boek uitgegeven, 236 pagina’s dik, sober in zwart-wit. Ik was gefascineerd door zijn tekst en heb die in mijn boek overgenomen, rijkelijk geïllustreerd en met heel wat bijlagen over onder meer de voeding bij het begin van de 20ste eeuw. Voor wie nieuwsgierig is naar wat het gewone volk omstreeks 1900 vooral at, kan ik kort zijn: pap. Veel gewone mensen konden zich amper iets anders permitteren. Je kunt de toestand van toen uiteraard totaal niet vergelijken met de toestand van nu.”

Dit werk mocht niet in een vergeten lade belanden

“Die 236 pagina’s van het boek van Bruno zijn er bij mij zo’n 600 geworden, dan nog op een veel groter formaat uitgegeven. Bij de meeste items uit 1900 geef ik ter vergelijking beelden van de actuele toestand. Heel wat gebouwen en sites van destijds zijn intussen verdwenen. Ik heb ook tal van kaartjes gemaakt en je kunt met een pijl op die plattegronden het verloop van de wandeling door de straten volgen. Ik heb aan het geheel drie jaar gewerkt.”

Het boek van Bart bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat de eigenlijke wandeling doorheen de straten van omstreeks 1900. Met beschrijvingen van het oude straatbeeld en heel wat archieffoto’s. Let wel: het gaat enkel om de stadskern, niet om de wijken en het platteland.

In het tweede deel heeft de auteur het over de mensen van toen. Wie was wie, wat was hun dagelijkse bezigheid en hoe verplaatsten ze zich? Het derde deel ten slotte staat bol van de thematische bijlagen, onder meer over de voeding, de kleding, de verenigingen, de aard van de woningen, de herbergen, de beroepen, de politiek, de gehuchten, het dialect en noem maar op.

Reconstructie van stadskern

“Toen ik een paar maanden geleden toevallig Barts manuscript onder ogen kreeg en de schat aan foto’s en kaartjes zag, was ik diep onder de indruk”, aldus voorzitter Marc Verkeyn van VKH. “Bart zag het niet zitten om zijn werkstuk uit te geven, maar wij vonden dat zo’n mooie en unieke reconstructie van het Torhoutse stadscentrum anno 1900 niet in een vergeten lade mocht belanden. En dus hebben we er onze schouders onder gezet. We hopen het boek af te hebben tegen half december.”

Intekenen op het boek ‘Torhout rond 1900’ kost 50 euro en kan bij Bart Tanghe, 050 21 57 89, 0471 43 67 84, bart.tanghe1@skynet.be of bij VKH, 050 21 30 61 (Fernand Laforce), 0485 84 43 42 (Marc Verkeyn), vkh.torhout@gmail.com