Astrid Sercu heeft derde jeugdroman uit: “Er zit veel van mezelf in de verschillende personages”

Astrid Sercu (31) mag volgende week haar derde jeugdroman voorstellen. ‘Je speelt met vuur’ belooft opnieuw heel wat spanning, maar ook verliefdheid. Het boek is gericht op tieners van 12 tot 15 jaar. “Ik wil hen enthousiasmeren om meer te lezen”, vertelt Astrid enthousiast. “Ik kan me perfect in hun leefwereld inleven en dat helpt tijdens het schrijfproces.”

Astrid Sercu (31) is in het dagelijkse leven lerares aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Ze was ook actrice in de jeugdreeks Galaxy Park. Maar heel wat jongeren zullen haar wellicht vooral kennen dankzij haar jeugdromans. Vijf jaar geleden verscheen er met ‘je zult van me houden’ een eerste jeugdboek, een droom die uitkwam voor Astrid. Het boek sloeg aan, waardoor ze twee jaar geleden met ‘Je kunt geen kant meer op’ haar tweede boek mocht presenteren. Nu is er ‘Je speelt met vuur’, de jeugdroman wordt volgende week zaterdag 24 juni officieel voorgesteld in de Standaard Boekhandel, maar voor wie er niet kan wachten is het boek nu al te koop.

Meer vertrouwen

“Met het derde boek voel ik mij eigenlijk voor het eerst echt jeugdboekenauteur”, lacht Astrid. “Bij het eerste boek was het wat afwachten hoe de reacties zouden zijn. Gelukkig viel het boek in de smaak. Met het tweede boek kwam dan de bevestiging. Ik merk dat ik als auteur zelfzekerder in mijn schoenen sta. Dat het boek ook meer dan ooit Astrid is. Ik durf nu ook openlijk te dromen van een hele reeks boeken. Mijn boeken zijn nog geen Harry Potter, maar ook J. K. Rowling is ooit eenzaam aan een tafeltje begonnen.”

Het derde boek ligt in het verlengde van de eerste twee, met dezelfde drie hoofdpersonages en met grote aandacht voor de ‘slechterik’. “Het is opnieuw een superspannend boek waarbij er heel veel gebeurt op korte tijd. Daarnaast is er ook heel wat plaats voor een vleugje humor. Doordat ik zelf les geef aan mijn doelgroep, kan ik me perfect inleven in wat ze leuk vinden. Ik heb de afgelopen jaren ook enorm veel lezingen gedaan en daar steek ik ook enorm veel van op. Je hebt dus de vaste hoofdpersonages, maar daarnaast speelt de slechterik ook een grote rol. Een deel van het verhaal is vanuit zijn of haar standpunt verteld waardoor je mee kunt voelen en misschien wel sympathie krijgt voor ‘de bad guy in het verhaal’. Die manier van vertellen maakt mijn boeken vrij uniek. Voor het verhaal en de karakters laat ze zich door heel wat eigen ervaringen beïnvloeden, zonder dat het autobiografisch wordt. Al zit er wel veel van mezelf in mijn personages. Hoofdpersonage Mien is eigenlijk ik toen ik 14 was, maar dan dapperder. En ook in mijn slechteriken zit heel veel van mezelf, ik denk dat ik daar mijn duistere kantjes in kwijt kan, mijn boosheid, verdriet, frustraties.”

“De slechterik speelt een belangrijke rol in al mijn boeken”

Ook dit verhaal is weer opgedragen aan iemand speciaal. “Het eerste boek was aan mijn papa opgedragen, het tweede aan mijn kindjes Abel en Arend en ditmaal is het voor mijn twee grote broers. Allemaal zijn ze erg belangrijk in mijn leven.”

ARhus Café

“Het bedenken van het verhaal is voor mij het leukste. Het schrijven doe ik in ARhus Café, niks motiveert zo goed als een latte en een taartje! Doordat ik vaak ‘s avonds les geef, heb ik tijd om overdag enkele uurtjes te schrijven, al zit er geen regelmaat in”, aldus Astrid.

“Tussen mijn eerste boeken zat er telkens twee jaar. Het zou dus fijn zijn, mocht dat weer lukken. Al ben ik nog niet begonnen aan het vierde boek, ook al is dit boek op zich al meer dan een jaar af. Ik speel met het idee om eerst iets te doen met een jeugdboek in dagboekvorm, al moet dat nog meer vorm krijgen. Daarnaast heb ik ook een reeks kortverhalen geschreven voor de anderstalige jongeren van OKAN. Een heel andere manier van werken, maar wel enorm leuk!”

Op zaterdag 24 juni om 15 uur is er de voorstelling in de Standaard Boekhandel in de Ooststraat, iedereen is daarop welkom. “Ik kijk er enorm naar uit. Door corona was er geen voorstelling voor mijn tweede boek. Ik hoop op veel volk en ben vooral benieuwd naar de reacties.”