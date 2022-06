‘Aspe Postscriptum’: expo in De Biekorf herdenkt Brugse misdaadauteur

Bruggeling Pierre Aspeslag alias misdaadauteur Pieter Aspe overleed een jaar geleden op 1 mei 2021. Om hem te herdenken, organiseert de Openbare Bibliotheek Brugge van 3 juni tot 2 juli in de Biekorf de tentoonstelling Aspe Postscriptum. De gratis expo biedt inzicht in het leven en werk van Pieter Aspe.

Je ziet er uniek materiaal van uitgeverij Aspe NV. De tentoonstelling is het speerpunt van het thrillerevent Plaats Delict: een avond met thrillerauteurs, schrijfworkshops en een boekenzoektocht. Zo interviewt De Volksjury op vrijdag 10 juni Toni Coppers en Bavo Dhooge, twee van Vlaanderens meest gelauwerde misdaadschrijvers.

“De Volksjury, dat zijn eigenlijk twee vriendinnen, Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck, die vanuit hun passie voor moordzaken in 2017 startten met een Vlaamse truecrime podcast. Maandelijks weten ze er zo’n 500.000 luisteraars mee te bekoren”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock.

Schrijfworkshops

Er zijn ook twee schrijfworkshops. Op zaterdag 11 juni leert Bavo Dhooge jou moorden met woorden, op vrijdag 19 juni is er in Clavis Conceptwinkel (Sint-Amandsstraat 5) een workshop met Inge Verbruggen, specialiste in het schrijven van thrillers voor young adults. Inschrijven kan nog steeds via brugge.bibliotheek.be/plaats-delict.

Hou de Facebookpagina van de bib in de gaten, daarop kan je naar boeken jagen. Neem plaats op de Plaats-Delict-photobooth en laat je fotograferen in een crime scene. In de jeugdbib (en filialen) kunnen de jongsten zich tot detective bekwamen.