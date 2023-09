Aruna Matten brengt boek ‘Getatoeëerde Scherven’ uit

In december verschijnt: ‘Getatoeëerde Scherven’, het eerste boek van de Zonnebeekse Aruna Matten (20). Het boek is nu al te verkrijgen in voorverkoop. “Het schrijven brengt mij echt tot rust”, vertelt de jonge auteur.

“Schrijven is echt een passie voor mij, ik doe het dagelijks”, stelt Aruna. “Een dag zonder schrijven is voor mij een lege dag. Ik deed dit al vanaf de lagere school. Dat kan gaan over enkele zinnen, ook af en toe wat poëzie. Al mijn schrijfsels heb ik thuis staan in twee grote dozen waarin ze lukraak door elkaar liggen. Mijn schrijven is een manier om bepaalde zaken van mij af te schrijven. Het brengt me echt tot rust.” Aruna woont in de Wolvestraat dichtbij De Patine. Ze doorliep haar lagere school aan de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem, gevolgd door het middelbaar in Immaculata in Ieper. Momenteel studeert ze vertaler-tolk aan Vives Hogeschool in Brugge.

Zoeken naar een titel

Aruna is alvast fier op haar debuut. “Niet minder dan vier jaar heb ik aan het boek gewerkt. Vier jaar heb ik elke dag wel iets op papier gezet, want zolang het niet af is blijft het verhaal door je hoofd spoken. Moeilijk daarbij is ook de juiste keuze van de titel. Dan volgt fierheid, maar vooral ook de hoop dat het goed zal zijn. Eerst liet ik het lezen door mijn moeder en daarna nog bij enkele personen en hun reacties waren positief. Dat maakte me intens blij. Het verhaal is volledig gefantaseerd, maar de emoties en gevoelens gaan meer de persoonlijke kant uit.”

Meeslepend

Getatoeëerde scherven is een verhaal van liefde, verlies en vriendschap. De personages zijn tatoeëerder Oliver, zijn tweelingzus Freya, zijn vriend Felix en tenslotte Betty waarmee Oliver een relatie begint. Na een meeslepende finale lijkt vriendschap de donkerste stormen te overwinnen. Momenteel is Aruna al bezig met een tweede verhaal. Het wordt iets totaal anders. Het gaat in de richting van misdaad en thriller. Getatoeëerde scherven zal verschijnen bij uitgeverij Beefcake Publishing. Momenteel loopt er ook een crowdfunding. (NVZ)

Voor meer informatie kan je terecht op www.beefcakepublishing.be/product/getatoeeerde-scherven.