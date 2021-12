Arne D’Hondt (22) uit Wervik schrijft zijn eerste boek ‘Elkalla’ voor jongeren

Arne D’Hondt (22) is trots op zijn debuutboek Elkalla, een fictief verhaal voor jongeren. “Het is misschien nog een lange weg, maar later wil ik beroepshalve auteur worden”, vertelt Arne. “Met dat eerste boek kom ik een stap dichter bij mijn droom. Ik ben enorm trots dat jarenlang schrijven fysiek iets heeft opgebracht.” Het boek is sedert vrijdag te koop.

Het boek draagt hij op aan zijn opa wijlen Jacques Dejonghe uit het begin van de Tramstraat. “Pappie was mijn dooppeter en we hadden altijd een heel sterke band.” Arne grossierde als tiener in het schrijven van kortverhalen. “Het is allemaal begonnen in het zesde leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel”, klinkt het. “Na de examens moesten we in de klas ons in stilte bezig houden en ben ik begonnen met het schrijven van kortverhalen. Ze kwamen terecht in de klasbibliotheek.”

“In het eerste secundair kregen we van een leerkracht de opdracht om een verhaal te schrijven en de beste stootten door naar de wedstrijd Junior Journalist van het Davidsfonds. Dat was ook in het tweede secundair het geval, toen behaalde ik de eerste plaats en mocht ik deelnemen aan de nationale finale.”

“Eigenlijk was het leerkracht Veerle Louis die me op het idee bracht om op zoek te gaan naar een uitgever voor mijn kortverhalen, want ze vond die goed. Ik ben blijven schrijven want wat ik had, vond ik nog niet boekwaardig. Ik stuurde het in naar uitgeverij Boekscout. Ze waren lovend maar vonden het nog niet lang genoeg. Uiteindelijk kwam alles rond.”

“Dat ik koos voor Boekscout was bewust, want op die manier moet ik niet instaan voor alle kosten. De corrector is het enige wat ik zelf moest betalen. Ze haalden er de meest voorkomende fouten uit en dan ging de bal aan het rollen. Mijn vriendin Eveline Dauwe uit Waasmunster maakte de cover en de illustraties.”

Hoofdpersonages

Dat Arne kiest voor fantasy is niet onverwacht. Integendeel. “Ik ben iemand met heel veel fantasie en laat dat los in het schrijven”, vertelt de jonge acteur die koos voor hoofdpersonages Tommy en Steve.

Hun leven wordt op een dag in de war geschopt, de Derde Wereldoorlog breekt uit. Alle jongeren worden uit de steden geëvacueerd en naar veilige locaties gebracht. Zo ontmoeten de twee vrienden de mysterieuze professor. Hij doet onderzoek naar andere werelden waar Tommy en Steve terecht komen. Elkalla, het magische land waar de jongens belanden, is één grote woestijn.

Het boek is dus klaar en de verkoop kan starten. “Ik ga contacten proberen te leggen met de redactie van Zonneland, de doelgroep bestaat uit kinderen vanaf tien jaar. Ook iedereen die fan is van het fantasygenre zal het wel een tof verhaal vinden.”

Aan de hogeschool Vives Kortrijk studeerde hij als graduaat programmeren. “Ik werkte twee keer zes maanden in het maatwerkbedrijf Waak en twee maanden voor Singpost in Lokeren. Momenteel ben ik werkzoekende.”

Danscompagnie Tros

Vader Luc D’Hondt en moeder Els Dejonghe wonen op de hoek van de Helle- en Vredestraat. Ze zetten zich hard in voor het sociaal cultureel leven. Onder meer bij Danscompagnie Tros als voorzitter en penningmeester en bij toneelgilde Hoger Op. “Waar ik een aantal keren op de planken stond”, zegt Arne. “Toneelstukken schrijven is een idee. Ik heb het in mijn achterhoofd.” (lacht) “Voor Tros ontwikkelde ik een mobiele app voor de lesgeefsters. Mama vroeg dat en ik probeerde het.”

Zus Helena is choreografe van Danscompagnie Tros en verzorgt er ook het secretariaat. Tweelingbroers Rune en Kjell D’Hondt spelen mee in de film ‘De Grote Geldroof’ van de VTM-serie De Buurtpolitie. De twee spelen de kleinkinderen van de commissaris en komen vijf keer in beeld.

Het boek telt 94 pagina’s en kost 16,99 euro. Het is te bestellen via dhondt.arne@gmail.com of de webwinkel van Boekscout.