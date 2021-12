Archeoloog Philippe Despriet stelt historische atlas voor: “We mogen hier best trots op zijn”

De ‘Historische Atlas van Spiere-Helkijn’ is beschikbaar in het gemeentehuis. Historicus Philippe Despriet schreef het boek samen met een groep medewerkers. In de atlas vindt men oude kaarten vanaf 1538 tot recente luchtbeelden uit 2020. “Geen enkele gemeente heeft zo’n verzameling historische kaarten als die van Spiere-Helkijn.”

Kortrijkzaan Philippe Despriet (72) is archeoloog, historicus en schrijver. Bovendien is hij mede-oprichter en huidig werkleider van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw. De vereniging bracht de voorbije jaren al meer dan honderd publicaties uit. In de jaren tachtig verscheen onder meer ‘Artisanale Gallo-Romeinse bedrijfsresten te Spiere’ en ‘Het bisschoppelijk kasteel van Helkijn’. Onlangs bracht Philippe Despriet met een groep medewerkers de ‘Historische Atlas van Spiere-Helkijn’ uit.

“We doen al meer dan vijftig jaar onderzoek naar de geschiedenis van de Scheldevallei”, getuigt Despriet. “Dit is onze zesde publicatie over de gemeenten Spiere en Helkijn. De atlas bestaat uit drie verschillende delen. De kern bevat diverse kaarten vanaf het jaar 1538 tot en met luchtfoto’s van recente projecten. Alle kaarten en illustraties worden verduidelijkt aan de hand van beschrijvingen.”

Spiere-Helkijn is in gans Europa gekend, alleen weten de inwoners dat zelf niet

Het tweede deel van het historische verzamelwerk bestaat uit een verklarend register. Deel drie is een bibliografie dat alle studies en artikels over de gemeente opsomt. De historicus is tevreden met het resultaat. “We hebben hier lang aan gewerkt, we mogen er best trots op zijn. Dit boek vormt de ruggengraat voor een latere archeologische atlas.”

Internationale uitstraling

Volgens Philippe Despriet bevat geen enkele Vlaamse gemeente zo’n verzameling aan oude historische kaarten als die van Spiere-Helkijn. “Dat komt door de rijke geschiedenis van de streek. De regio speelde onder meer een belangrijke rol in de jaren voor de Guldensporenslag. Men kan Spiere en Helkijn terugvinden in geschiedenisboeken uit Frankrijk, Spanje en zelfs Zweden.”

De atlas kost 30 euro en is sinds kort beschikbaar in het gemeentehuis. Ook in enkele boekhandels en via Archeologie Zuid-West-Vlaanderen kan men het boek verkrijgen. Despriet vermoedt dat de atlas snel zal uitverkocht zijn, aangezien er maar 350 exemplaren gedrukt werden.

“Het laatste woord over de gemeente is nog niet gezegd”, lacht de historicus. “Spiere-Helkijn is in gans Europa gekend, alleen weten de inwoners dat zelf niet.” (LV)